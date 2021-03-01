香港泛民47人受審 美國務院籲立即撤回告訴

香港47名泛民主派人士以「串謀顛覆國家政權罪」被起訴，美國國務院發言人普萊斯今天予以譴責。(美聯社)

香港 47名泛民主派人士以「串謀顛覆國家政權罪」被起訴，美國 國務院發言人普萊斯今天予以譴責，並表示政治參與永遠不該是罪，港府應立即釋放在押人士並撤回相關告訴。

香港警方年初逮捕50名泛民人士，指他們去年7月為立法會選舉進行的初選涉嫌違反港區國安法，並於2月28日正式逮補及起訴其中47人，指控他們「串謀顛覆國家政權罪」。案件1日上午在九龍開庭審理，吸引大批民眾在庭外聲援。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國務卿布林肯 （Antony Blinken）1日相繼透過推特（Twitter）公開譴責北京作為，強調美方與香港人民站在一起。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會上被問到香港情勢時表示，美方譴責依港區國安法再次羈押特定港人，港府應立即釋放在押人士並撤回告訴。

普萊斯強調：「政治參與永遠不該是罪，這些人不過是透過參與或協助他人參與選舉，行使自身權利。」

他說，這是國安法被拿來箝制異議而非改善安全的再一例證，美方持續敦促北京，停止削弱香港自治及民主程序，並履行「中英聯合聲明」下的義務。

針對布林肯曾說美國應敞開大門，為畏懼遭迫害的港人提供庇護，普萊斯表示，布林肯過去確實曾談到美方能支持港人的額外方式，他目前沒有新資訊可分享，但美方會持續研究此事。

在美國國會方面，民主黨籍眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）今天推文表示，他對中國以「串謀顛覆國家政權」為由拘禁香港泛民派人士深感關切。他說：「和平表達政治意見不該是罪，我要求立即將他們釋放。」

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）也指出，中共現在就必須停止對港人進行的激進反民主行動，香港特首林鄭月娥應起身抵抗中共總書記習近平，立即撤銷對愛好自由人民所提出的告訴。