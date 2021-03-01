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邊境骨肉分離家庭 拜登將允團聚、留美

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邊境骨肉分離家庭 拜登將允團聚、留美

記者羅曉媛／華盛頓報導
國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas，圖)1日在白宮簡報會表示，拜登政府將讓川普政府時期在南部邊境骨肉分離的家庭團聚，並留在美國，但他未細說打算通過哪種合法渠道讓這些家庭留美。美聯社
國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas，圖)1日在白宮簡報會表示，拜登政府將讓川普政府時期在南部邊境骨肉分離的家庭團聚，並留在美國，但他未細說打算通過哪種合法渠道讓這些家庭留美。美聯社

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)1日在白宮簡報會表示，拜登政府將讓川普政府時期在南部邊境骨肉分離的家庭團聚，並留在美國，但他未細說打算通過哪種合法渠道讓這些家庭留美。

梅奧卡斯說，「我們希望讓家庭團聚，無論是在美國還是在他們的祖籍國；我們希望給他們選擇權，如果他們選擇在美國團聚，我們將為他們留在美國探索合法渠道，解決這些家庭的需求。」

川普政府時期的骨肉分離(family separation)政策在2018年拆散了2800個家庭，儘管其中某些已團聚，但還有550個孩童未能與父母團聚；梅奧卡斯是拜登設立的「家庭團聚行動小組」(reunification task force)的負責人，他表示拜登上任後，已有105個家庭得以團聚。

有移民維權團體認為，拜登政府不僅要讓家庭團聚，還應補償這些在川普政府時期受傷害的家庭；不過梅奧卡斯未細說計畫通過哪種合法渠道讓這些家庭留美，尚不清楚是發放合法工作身分還是其他形式。

美國移民理事會(American Immigration Council)的政策主任羅爾瑞(Jorge Loweree)說，美國應在立法層面給出解決方案，允許受影響的家庭留在美國，讓他們通過合法渠道成為永久居民。

上述方案或許能被納入拜登與民主黨在國會提出的全面移民改革法案，但該法案面臨共和黨的強烈反對，過關前景渺茫；此外，白宮目前也未說明「允許留美」的政策是否也適用於早先已團聚的家庭。

美國 拜登 川普

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