華郵：許多失業民眾到報稅季節才驚覺失業津貼要繳稅
從2020年4月失業迄今的31歲洛杉磯居民艾瑞卡‧羅沙(Erika Rose)，日前開始準備報稅時，發現自己竟然欠了600元的聯邦個人所得稅。由於手頭極為拮据，這個冬天她縮衣節食以便繳房租及電費，某次上超市買菜時，銀行戶頭只剩20元。
羅沙日前接受華盛頓郵報訪問時說：「我非常生氣。為什麼我會欠稅600元呢？」她也表示：「這輩子從沒這麼害怕過，不知道該怎麼應付一張張的帳單。」
華盛頓郵報1日報導，羅沙是數以百萬計面臨意外稅單的失業勞工之一，欠稅額度從數百元至數千元不等，許多失業勞工坦承，這筆稅根本繳不起。
聯邦法律規定，失業救濟金屬於應稅收入(taxable income)，失業勞工疫情期間領取的每周失業津貼，報稅時等同工作時的工資收入，必須繳稅，這個事實很少民眾了解。
智庫機構「世紀基金會」(Century Foundation)統計，2020年領取失業津貼的4000萬失業勞工當中，不到四成為失業津貼設定了所得稅預扣(taxes withheld)。
對於將近一年沒有工作的失業民眾來說，如今突然要籌錢繳稅，處境彷彿雪上加霜。弱勢族群權益保護人士及某些民主黨籍國會議員正設法讓失業津貼所得稅得以豁免，或者至少能夠減少課稅。
喬治城大學法學院(Georgetown Law)教授蓋爾(Brian Galle)說，失業保險津貼不應該被課稅，尤其是在經濟嚴重衰退之際，更不應該。他指出：「正確的作法是，讓去年的失業救濟金課稅變成零。」
眾院民主黨推出的規模1.9兆疫情紓困法案條文當中，並未包括讓失業救濟津貼免繳聯邦個人所得稅的條款。
失業救濟保險(Unemployment insurance)是1935年經濟大蕭條(Great Depression)時期推出，數十年來都不必繳稅，但到了1970年代晚期及1980年代初期，要求所有形式都要繳稅的輿論聲浪逐漸高漲。到了1986年，聯邦法律規定任何形式的失業救濟津貼都要繳聯邦個人所得稅。
主張失業津貼要繳稅的論述重點為，原本有錢的人丟了工作而領取失業救濟，應該要繳稅。其他理由還包括，如果失業救濟金不必繳稅，可能導致民眾不想找工作。
在州政府層級，各州處理方式則不相同。全美有九州不收個人所得稅，失業救濟金也不課稅。阿拉巴馬州、加州、蒙大拿州、新澤西州、賓州及維吉尼亞州等六州，州政府則不對失業津貼課稅，另外，馬里蘭州與德拉瓦州在疫情期間則宣布，暫時不對失業救濟金抽稅。
羅沙說，去年4月失業時曾設定失業津貼所得稅預扣，不料後來還是發現欠聯邦政府稅。
智庫機構「稅務政策研究中心」(Tax Policy Center)研究員馬格(Elaine Maag)說，比較務實的解決之道為，國稅局(IRS)應允許民眾有更多時間可以繳交失業津貼的所得稅。
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