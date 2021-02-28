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疫苗7月底供所有人！佛奇：輝瑞、嬌生、莫德納都可打

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疫苗7月底供所有人！佛奇：輝瑞、嬌生、莫德納都可打

編譯郭宣含／綜合28日電
醫生注射輝瑞疫苗。(美聯社)
醫生注射輝瑞疫苗。(美聯社)

美國有三種新冠疫苗獲緊急使用授權之際，聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，全美截至28日已接種7523萬劑疫苗，而全國過敏和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)呼籲民眾接種這三種的任一疫苗都很好，並且談到未成年人接種疫苗時程。

CDC截至28日已配送逾9640萬劑疫苗，接種逾7523萬劑，其中接種一劑者逾4977萬人(15%總人口)，接種完兩劑者2477萬人(7.5%總人口)。

佛奇28日在國家廣播公司新聞網(NBC News)節目「會見新聞界」(Meet the Press)中鼓勵美國人，可接種美國批准的三劑新冠疫苗之一。

佛奇表示：「這三劑疫苗都很好，大家應該接種他們最方便取得的那一種；如果你到某處有嬌生疫苗，而且這是現有的疫苗，那麼我就會接種。」

嬌生疫苗預計28日或3月1日開始配送；輝瑞和莫德納的兩劑疫苗在實驗中比嬌生的單劑疫苗有更高效能，不過佛奇與其他專家表示，三種新冠疫苗很難直接進行比較，因為它們的實驗目標不同，而且嬌生疫苗試驗時，更具傳染力的新冠變種病毒已開始廣傳。

拜登總統表示，到7月底時，疫苗供量估計可供所有民眾接種。

佛奇表示，目前仍在研究新冠疫苗對18歲以下族群的效能與安全性，他預計國小生可在今年底或明年初接種疫苗，高中生則可在今年秋季。

佛奇說：「我不確定會不會是開學第一天，但時間應該差不多。」

嬌生和莫德納疫苗獲批准可用於18歲以上成人，輝瑞疫苗則可為16歲以上者接種，不過現階段可接種者須符合嚴格標準，例如有慢性病等。

佛奇也表示，CDC正在研擬新冠疫苗適用個人的推薦指南。

佛奇28日在有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目談到積極推動疫苗接種的好處，「CDC未來幾周會公布部分指南，甚至更早。不過有件事顯而易見，那就是如果成人接種疫苗，就能做一些我們先前未曾討論的活動。」

佛奇表示：「你可以在家不戴口罩用晚餐，你的朋友接種後可安全與你共處，你可以開始在居家環境做些事情，但還不便走出社區。」

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