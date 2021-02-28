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緬甸鎮壓傳傷亡 美國安顧問：加重問責

中央社華盛頓28日專電
白宮國安顧問蘇利文。(美聯社)
白宮國安顧問蘇利文。(美聯社)

緬甸軍警鎮壓和平示威者造成至少18人喪生，白宮國安顧問蘇利文表示，美國聲援緬甸人民，也將與印太地區與全球盟友及夥伴密切協調，並將採取進一步行動加重問責。

聯合國人權事務高級專員公署（Office of the UN High Commissioner for Human Rights）稍早指出，緬甸警方和軍方2月28日向反政變示威者開槍，造成至少18人死亡，這是數週以來緬甸群眾示威遭鎮壓死亡人數最多的一天。

蘇利文（Jake Sullivan）傍晚發出新聞稿表示，對於緬甸安全部隊針對和平示威者的暴力行為，美國感到震驚。今天的殺戮行為是2月1日政變以來，對民主抗議者持續鎮壓行動的升級。他向支持緬甸民主而在和平示威中喪生的勇敢群眾的家屬表示慰問。

他指出，美國與這些持續勇敢表達對民主、法治與尊重人權期望的緬甸民眾堅定站在一起，也將持續與印太地區與全球盟友及夥伴密切協調，向這些暴力行為者問責，並加強對緬甸人民的支持。

蘇利文並表示，美國正準備採取進一步的行動，對最近爆發的暴力事件與政變發動者加重制裁，預計將在未來幾天對外公布。

美國總統拜登（Joe Biden）曾在2月10日簽署行政命令，凍結緬甸政府在美國的10億美元資產，以免受軍政府染指。

美國國務院與財政部也將緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）、敏昂萊副手索溫（Soe Win）、目前擔任代理總統的退役將領明穗（Myint Swe）、被任命擔任國防部長的上將米亞吞烏（Mya Htun Oo），及被任命擔任交通部長的上將丁昂山（Tin Aung San ）等人列入制裁名單。

緬甸 美國 蘇利文

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