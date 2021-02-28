臉部辨識標註照片被控侵犯隱私 臉書花6.5億美元和解

美國聯邦法官26日最終批准臉書以6.5億美元在一項被控侵犯隱私的集體訴訟案達成和解，並諭令應盡速支付補償金給伊利諾州參與提告索賠的約160萬用戶。 歐新社

美國聯邦法官26日最終批准臉書 以6.5億美元在一項被控侵犯隱私 的集體訴訟案達成和解，並諭令應盡速支付補償金給伊利諾州 參與提告索賠的約160萬用戶。

芝加哥律師艾德遜（Jay Edelson）2015年代表原告，於庫克郡巡迴法院（Cook County Circuit Court）控告臉書（Facebook），指控臉書未經用戶同意使用臉部辨識技術在照片加上標籤，違反伊利諾州生物特徵辨識資訊隱私法（Illinois Biometric Information Privacy Act）。

訴狀中聲稱，臉書的「標籤建議」（Tag Suggestions）功能會未經用戶許可即掃描用戶照片中的每張臉，接著對可能是什麼人做出建議，並儲存他們的生物特徵資訊，這違反了伊利諾州的上述法律。

此案於2018年成為一樁集體訴訟案。2019年開始，臉書只在用戶自行選擇使用時才會使用臉部辨識功能。

加州北區聯邦地區法院法官唐納多（James Donato ）裁決，這樁訴訟中3位具名的原告每人將可獲得5000美元，其他原告則是每人可獲345美元。

唐納多表示，這次的和解「具有里程碑的意義」，象徵「在引起激烈爭論的數位隱私領域中，消費者獲得了重大的勝利」。

臉書在聲明中說：「我們很高興能達成和解，好讓我們能持續向前邁進，那符合我們社群與股東的最大利益。」

艾德遜告訴芝加哥論壇報（Chicago Tribune）說：「這是件大事。這清楚的傳達了一個訊息，就是在伊利諾州，生物特徵辨識的隱私權仍舊存在。」