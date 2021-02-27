我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情趨緩！單日新增確診 連4天維持7萬例

眾院通過1.9兆紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費

美疫情趨緩！單日新增確診 連4天維持7萬例

編譯郭宣含／綜合27日電
美國新冠疫情趨緩，單日新增確診人數已連四天維持在7萬例左右。圖為加州州長紐森26日在弗斯諾市探視一名接受新冠疫苗的婦女。(美聯社)
美國新冠疫情趨緩，單日新增確診人數已連四天維持在7萬例左右。圖為加州州長紐森26日在弗斯諾市探視一名接受新冠疫苗的婦女。(美聯社)

美國新冠疫情趨緩，單日新增確診人數已連四天維持在7萬例左右，遠低於1月初的30萬例；美國擴大新冠變種病毒基因排序，疫苗接種人數也持續成長，目前平均單日接種240萬劑疫苗。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至27日晚間，全球新冠肺炎確診1億1374萬3397例，死亡252萬4119人，美國確診2855萬2577例，死亡51萬1983人。

約翰霍普金斯大學統計數據可見，美國新冠肺炎26日新增確診逾7萬3000例，低於前一天7萬7000例，更遠低於1月2日單日新增確診近30萬例；美國26日新冠病歿人數從前一天的2417人降至2151人。

紐約時報統計，美國新冠過去一周平均單日新增確診7萬8262例，比過去兩周單日平均大減29%；過去一周平均單日病歿2176人，比過去兩周單日平均減少20%；過去一周的新冠住院人數也比過去兩周數據降低30%。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)27日數據指出，目前全美逾5萬1000人染疫住院，其中逾1萬人在加護中心和3000多人戴呼吸罩。

CDC：新冠疫苗已接種7280劑

聯邦疾病防治中心(CDC)27日數據顯示，全美已配送逾9640萬劑疫苗，接種逾7280萬劑，其中包括逾4843萬人接種一劑(美國人口14.6%)，逾2369人接種兩劑(7.1%)。

這些統計數據採用的是莫德納和輝瑞疫苗，兩種疫苗皆須接種兩劑。CDC27日數據顯示，美國26日接種近240萬劑新冠疫苗，寫下單日新高。

美每日進行逾百萬次新冠檢測

根據新冠病毒追蹤計畫數據，美國每日進行逾100萬次新冠檢測。全美各地持續發現新冠變種病毒，衛生官員也擴大基因排序作業以追蹤更具傳染性的新冠病毒株，並了解其影響；

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，自她上任以來，美國新冠病例的病毒基因排序量大幅提升，從1月底一周400個樣本量提升至20日當周的逾9000個樣本量；CDC希望與州和私人實驗室合作，在未來幾周將排序樣本數量提升至2萬5000個。

瓦倫斯基24日在白宮新冠因應小組記者會上表示：「提升基因排序的資訊量，有助我們更了解在美國傳播的多種新冠變種病毒，包括病毒落在哪區以及如何傳播。」

美國 疫苗 CDC

上一則

第二名女幕僚出面 指控紐約州長葛謨性騷擾

延伸閱讀

FDA批准嬌生疫苗 拜登：好消息但防疫不得鬆懈

FDA批准嬌生疫苗 拜登：好消息但防疫不得鬆懈
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1 劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1 劑
中國首款腺病毒載體疫苗 「克威莎」年產5億劑效力68%

中國首款腺病毒載體疫苗 「克威莎」年產5億劑效力68%
繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

熱門新聞

已故共和黨亞歷桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)女兒、晨間脫口秀「觀點」(The View)主持人梅根‧馬侃(Meghan McCain，圖)22日在節目中對拜登總統公開喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)。Getty Images

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

2021-02-22 14:16
美國農業部食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國非法進口，其中有些運至紐約。(美國農業部)

中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅

2021-02-25 10:07
聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，右引擎故障起火。(取自thedrive.com網站)

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

2021-02-20 19:05
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。美聯社

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

2021-02-24 13:31
拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底增億劑，足夠全民皆可接種。圖為拜登總統11日視察華府國家衛生研究院，聽取免疫專家柯貝特(右)解說。(美聯社)

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

2021-02-22 08:41
休士頓一戶亞裔家庭15日晚間因為一場大火，造成三名子女11歲的奧莉薇亞(右一)、8歲的艾迪森(左二)、5歲的可蕾(左一)、以及外婆黎羅恩(右二)喪生。(CNN有線電視台截圖)

德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海

2021-02-22 23:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1 劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1 劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立