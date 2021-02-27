我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申張權威凌駕共和黨 川普籌「新組織」募款不受限

台鳳梨銷中國 學者曾示警：品管愈來愈糟

申張權威 擴政治行動…川普籌「新組織」募款開支不受限

編譯潘勛／綜合27日電
前總統川普正在權衡籌組超級政治行動委員會(super PAC)，既申張自己權威凌駕共和黨，又擴大卸任後的政治行動。(美聯社)
前總統川普正在權衡籌組超級政治行動委員會(super PAC)，既申張自己權威凌駕共和黨，又擴大卸任後的政治行動。(美聯社)

正在佛州奧蘭多舉行的保守派政治行動會議，前總統川普仍然是備受歡迎的人物，場外有很...
正在佛州奧蘭多舉行的保守派政治行動會議，前總統川普仍然是備受歡迎的人物，場外有很多支持者搖旗吶喊。(Getty Images)

前總統川普正在權衡籌組超級政治行動委員會(super PAC)，既申張自己權威凌駕共和黨，又擴大卸任後的政治行動；此外，儘管國會眾院少數黨領袖麥卡錫百般討好川普，但麥卡錫力挺贊成彈劾川普的莉茲‧錢尼(Liz Cheney)留任共和黨眾院黨團第三號人物，故川普在「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference, CPAC)仍將炮轟麥卡錫背叛。

有線電視新聞網(CNN)27日報導，川普發言人米勒(Jason Miller)證實前總統正在考慮組成超級政治行動委員會，既可由任何來源無限制收受捐款，開支也不受限。

米勒表示，新委員會「可能取新名稱」，也可能把川普時代就成立的「美國優先」(America First)拿來重新打造。

川普27日另對自己成長中的募款機器做了幾項更改；他向聯邦選舉委員會申報，把連任競選委員會及自己率領的「拯救美國」(Save America)政治行動委員會，改造成兩個新的PAC，用來輔佐其他人競選公職。

米勒表示，兩個新的PAC經由聯合募款協議，已經連結起來，「讓募款更有效率」；聯合募款協議的功能，一般是讓政治人物得由金主取得單一、大筆捐款，再把金錢分配至幾個委員會。

川普計畫28日在CPAC發表卸任後第一次政治演說，打造共和黨未來面貌，另抨擊不忠於他的共和黨人。

國會眾院少數黨領袖麥肯錫27日在佛州舉行的保守派政治行動會議上發言。(路透)
國會眾院少數黨領袖麥肯錫27日在佛州舉行的保守派政治行動會議上發言。(路透)

保守派政治行動會議在佛州奧蘭多舉行，國會眾院少數黨領袖麥肯錫(中)出席。(路透)
保守派政治行動會議在佛州奧蘭多舉行，國會眾院少數黨領袖麥肯錫(中)出席。(路透)

無視麥肯錫示好 川普傳將批他背叛

消息人士指出，錢尼贊成彈劾川普，麥卡錫卻力保她留任眾院共和黨團第三號位子，讓川普極為憤怒，近來頻頻大罵麥卡錫；消息人士指出，麥卡錫前來參加CPAC，可能挨公開批鬥。

不過，麥卡錫先在CPAC演說上頌揚川普，認為「有些男女老少的聲音無人聞問，川普卻都聽到了。」國會山莊元月遭暴民圍攻後，麥卡錫說川普該「負某些責任」，因此兩人關係出現裂痕，但他幾周前便飛往川普的海湖莊園，試圖與川普修好，與川普共謀2022年共和黨奪回眾院的大計。

川普 共和黨 眾院

上一則

字節跳動被控掃描使用者臉部蒐個資 9200萬和解

延伸閱讀

如果獲得共和黨提名…川普再戰2024？麥康諾表態挺

如果獲得共和黨提名…川普再戰2024？麥康諾表態挺
美國抗疫 屋漏偏逢連夜雨

美國抗疫 屋漏偏逢連夜雨
川普卸任後首場演說在即 CPAC會場驚現金色雕像

川普卸任後首場演說在即 CPAC會場驚現金色雕像
海湖莊園「戰情室」就位 CNN：川普復仇計畫蓄勢待發

海湖莊園「戰情室」就位 CNN：川普復仇計畫蓄勢待發

熱門新聞

已故共和黨亞歷桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)女兒、晨間脫口秀「觀點」(The View)主持人梅根‧馬侃(Meghan McCain，圖)22日在節目中對拜登總統公開喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)。Getty Images

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

2021-02-22 14:16
美國農業部食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國非法進口，其中有些運至紐約。(美國農業部)

中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅

2021-02-25 10:07
聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，右引擎故障起火。(取自thedrive.com網站)

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

2021-02-20 19:05
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。美聯社

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

2021-02-24 13:31
拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底增億劑，足夠全民皆可接種。圖為拜登總統11日視察華府國家衛生研究院，聽取免疫專家柯貝特(右)解說。(美聯社)

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

2021-02-22 08:41
休士頓一戶亞裔家庭15日晚間因為一場大火，造成三名子女11歲的奧莉薇亞(右一)、8歲的艾迪森(左二)、5歲的可蕾(左一)、以及外婆黎羅恩(右二)喪生。(CNN有線電視台截圖)

德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海

2021-02-22 23:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
紐約布魯克林8大道劫案 3華男受傷 1人生命危殆

紐約布魯克林8大道劫案 3華男受傷 1人生命危殆
2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫