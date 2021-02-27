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亞裔成疫情代罪羔羊 美司法部終於開始正視

中央社／華盛頓26日綜合外電報導

美國前總統川普把新型冠狀病毒稱為「中國病毒」後，亞裔美國人在日常生活中遭遇和種族有關的暴力事件增加。美國司法部今天表示，將調查這股「仇恨犯罪」升溫的趨勢。

路透社報導，司法部民權司首席副助理部長卡蘭（Pamela Karlan）說：「美國正面臨前所未見的挑戰，包括愈來愈多的種族偏見與仇恨事件。」

卡蘭表示，她的部門正與聯邦調查局（FBI）、聯邦檢察官與地方警察「評估可能的仇恨犯罪」；不過她未說明細節。

一名司法部官員告訴路透社，卡蘭的聲明就是針對美國國內亞裔遭暴力事件日增的直接回應。

司法部代理副部長卡林（John Carlin）稍後在新聞簡報會表示，他認為攻擊亞裔「令人髮指」。

他說：「我必須言明：在美國境內，沒有人應該為其身分和信仰而害怕遭暴力相向。我們絕不容忍任何形式的國內恐怖主義或基於仇恨的暴力極端主義，我們正致力杜絕這種事。」

根據數據蒐集組織「停止仇恨亞裔和太平洋島居民」（Stop AAPI Hate）的資料，自2020年3月至12月間，美國境內通報針對亞裔的仇恨事件超過2800例，儘管其中逾70%是言語騷擾，仍有8%涉及肢體攻擊。

今年1月31日發生一起案例是加州奧克蘭（Oakland ）一名91歲的亞裔老翁遭推撞倒地，監視影片在網路上點閱頻繁。檢方正調查是否涉及種族因素。

1月另有一起受矚目的亞裔遭攻擊事件，受害者是84歲的泰國移民拉塔納帕迪（Vichar Ratanapakdee），他在舊金山被暴徒推倒在地昏迷後再沒醒來。舊金山的檢察官已起訴犯嫌。

美國 亞裔 司法部

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