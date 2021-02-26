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慟！回家發現父母隔離中雙亡 密州11歲女孩成孤兒

編譯林梅婕／綜合26日電
密蘇里州一名11歲小女孩的父母親，因被確診感染新冠肺炎必須在家中隔離，沒想到小女孩在18日返家後卻發現父母已去世。（取材自kfvs12.com）
密蘇里州一名11歲小女孩的父母親，因被確診感染新冠肺炎必須在家中隔離，沒想到小女孩在18日返家後卻發現父母已去世。（取材自kfvs12.com）

國家廣播公司(NBC)KSDK地方台報導，密蘇里州一名11歲小女孩的父母親，因被確診感染新冠肺炎必須在家中隔離，沒想到小女孩在18日返家後卻發現父母已去世。

密蘇里州聖路易(St. Louis)警方指稱，18日當天上午約10時30分接獲通報一起猝死案件，警方抵達時發現屋內共兩名年約40歲的死者。

家屬聲稱，兩名死者因為確診新冠肺炎才在家中隔離，聖路易警局發言人指出：「警方並沒有發現他殺的跡象，兩名死者都在家中隔離，而且曾出現新冠肺炎的病症。我們沒有理由相信他們除了因新冠肺炎病故，還有其他的原因致死。」

死者的鄰居杜伊(Chuck Duy)向KSDK媒體表示，最近才和死者聯絡，他形容整起事件是一場難以想像的悲劇；他說：「同時間失去雙親對一個11歲小女孩來說有多令人悲傷。去年聖誕節他們一家人還到我們家拜訪，順便帶了餅乾給我們，他們真的是非常好的一家人。」

杜伊也透露，小女孩的媽媽最近曾去過醫院：「他們以為她中風了，但我猜是因為新冠肺炎。她確診之後被送回家，同時在家的還有她先生，也一同被確診，所以他們就在地下室的臥房隔離。」

據稱，這名11歲小女孩為兩名死者的獨生女，但尚不清楚隔離期間她是否住在別處，或是與父母同住。

根據NBC統計報導，自疫情爆發以來，密州已累積近52萬人確診，染疫死亡人數共8404人。

新冠肺炎 密蘇里州 中風

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