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擋下拜登最低薪15元條款 程序官麥唐諾是何方神聖？

記者顏伶如／綜合報導
民主黨在拜登總統的疫情紓困法案中納入提高時薪到15元的條款，25日晚間遭參院立法程序官伊莉莎白‧麥唐諾拒絕。(CNN電視台截圖)
民主黨在拜登總統的疫情紓困法案中納入提高時薪到15元的條款，25日晚間遭參院立法程序官伊莉莎白‧麥唐諾拒絕。(CNN電視台截圖)

民主黨在拜登總統的疫情紓困法案中納入提高時薪到15元的條款，25日晚遭參院立法程序官(parliamentarian)伊莉莎白‧麥唐諾(Elizabeth MacDonough)拒絕，迫使民主黨必須更改法案內容，也讓外界對這名立法程序官的職權那麼大，感到好奇。

主修英國文學出身的麥唐諾，是目前華府政壇最有影響力、最受尊敬，卻也最為低調神秘的人物之一，2012年成為參院史上第一位女性立法程序官；在她任內已處理過兩次彈劾案，提出的立法程序意見書曾讓民主、共和兩黨參議員感到不悅，面對挺川暴徒進攻國會山莊時，讓選舉人團投票結果完成確認。

美聯社分析，對於身為參院議事規則仲裁者的麥唐諾來說，調高聯邦最低工資條款，如同步步險境的政治地雷；不論得罪哪一方，勢必將引起激烈反彈。

麥唐諾的前任、2012年退休的弗魯明(Alan Frumin)說：「伊莉莎白的任務非常枯燥乏味，但她為這項工作注入許多靈魂。」

麥唐諾在國會山莊工作將近30年，1990年就出任參院圖書館助理館長；弗魯明說：「她知道每名國會警察與清潔工的名字。」她還能維妙維肖模仿佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)。

弗魯明表示，身為參院立法程序官，有時承受壓力無比龐大；他舉例說，參院2010年推動歐巴馬總統的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)期間，共和黨高度反對，他的住家因此獲得警察保護，以防萬一。

他表示：「現在的政治氣氛，並未變得更友好。」

雖然責任重大且動輒兩面不討好，但55歲的麥唐諾到目前為止，頗獲兩黨好評。2012年，她是在民主黨籍參院多數黨領袖雷德(Harry Reid)任命下出任參院立法程序官，而共和黨籍的麥康諾(Mitch McConnell)2015年出任參院多數黨領袖時，讓她留任。

談到麥唐諾的表現，桑德斯日前接受媒體訪問時說：「她很紮實，她會聆聽各方意見。」麥康諾發言人波普(David Popp)表示，麥唐諾是「非常傑出的律師、仔細且公正的裁判，也是參院案例與議事程序的活字典」。

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