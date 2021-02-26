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CDC前主任費和平：密切注意是否出現疫情第四波

FCC通過疫情期間低收入戶每月補助網路費50元

記者顏伶如／綜合報導
Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash
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聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)25日通過決議，疫情期間為低收入戶提供每月50元寬頻網路費補助，符合條件的家庭添購電腦或平板電腦(tablet)時，還可抵扣最高100元。符合申請資格的補助對象，包括領取糧食券民眾、參加聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)民眾、領取「裴爾獎助金」(Pell grant)低收入學生。疫情期間丟掉工作的失業勞工，也符合申請資格。

預算高達32億元，名稱為「緊急寬頻福利計畫」(Emergency Broadband Benefit Program)的聯傳會項目，內容包括為低收入家庭提供每戶每月50元的網路費用補助，直到疫情結束。在原住民部落地區，每戶家庭網路補助費用則為每月最高75元。

另外，符合條件的家庭若在疫情期間需要添購電腦或平板電腦，可獲最高100元的抵扣。

聯傳會代理主席潔西卡‧羅森沃西爾(Jessica Rosenworcel)指出，聯傳會與網路業者建立完成合作系統後，未來60天內將開始接受低收入家庭辦理網路費補助登記。

羅森沃西爾發表聲明指出，這項計畫將協助瀕臨網路斷線危機的民眾，「這將能幫助那些把車停在停車場，坐在車上只為尋找無線網路(Wi-Fi)訊號以便工作的民眾，還有那些帶著筆電在圖書館外逗留，想要靠著網路訊號遠距上課的人，以及那些必須煩惱要把錢拿來繳交網路費用帳單，還是要付房租或購買生活必需品的人。」

美國有線電視新聞網(CNN)報導，符合「緊急寬頻福利計畫」申請資格的補助對象，包括疫情期間失業的勞工、領取糧食券(food stamps)民眾、參加聯邦醫療補助計畫民眾，以及「裴爾獎助金」低收入學生。

低收入 疫情 醫療補助計畫

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