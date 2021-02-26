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CDC前主任費和平：密切注意是否出現疫情第四波

CDC前主任費和平：密切注意是否出現疫情第四波

記者顏伶如／綜合報導
圖為美國疾病管制暨預防中心(CDC)前主任費和平(Tom Frieden)。Getty Images
圖為美國疾病管制暨預防中心(CDC)前主任費和平(Tom Frieden)。Getty Images

美國各地染疫率持續走下坡，施打新冠疫苗人數穩定增加，但公共衛生官員指出，疫情是否出現另一波反彈回升，取決於美國民眾的行為模式。另一方面，美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，均已完成疫苗施打的兩名民眾如果碰面聚會，雙方染疫機率均可降低，但不是降至於零。他表示：「根據我的專業判斷，如果我女兒想來看我，她已經完成兩劑疫苗接種，我會讓她進來家裡，給她一個大大的擁抱，我已經有一年沒這麼做了。」

美國疾病管制暨預防中心(CDC)前主任費和平(Tom Frieden)25日晚間接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「眼前最關鍵的問題就是，我們會不會出現第四波疫情？」他說，每一次未獲控制的疫情擴散，都提高變種病毒的傳播風險，變種病毒傳染力更強，致命危險更高，更容易躲過免疫系統的保護機制。

根據統計，全美新增確診案例連續六周下降之後，已經維持穩定。專家指出，新增確診案例降低除了與更多民眾接種疫苗之外，還有其他因素。

佛奇指出，某些確診案例減少的狀況，是隨著年底假期結束的自然反應，以及民眾恢復採取防疫措施。他說：「我覺得是很多因素的綜合影響。」

若要避免疫情反彈，費和平指出，這段期間以來能夠有效控制疫情的措施，必須持續做下去。他表示，對於疫情應該密切注意，未來幾個月還要繼續戴口罩，「避免與他人共享室內空氣是非常重要的」。

佛奇25日接受美國有線電視新聞網訪問時舉例說，如果兩名民眾彼此均已完成疫苗接種，見面聚會時兩造染疫風險均可降低，但染疫機率絕對不是降至為零。疾管中心尚未針對已完成疫苗施打的民眾聚會發布建議指南。

發明愛滋病雞尾酒療法的華裔科學何大一(David Ho)25日指出，紐約發現的新型變種病毒正以令人憂慮的速度傳播。何大一是確認新型變種病毒的科學家團隊成員之一。

何大一說，新型變種病毒迅速擴散，可能使得疫苗效果減低。他表示，變種病毒傳染力可能更強，但他所率領的研究團隊目前仍無法證實。

疫苗 美國 變種病毒

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