賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

副總統賀錦麗表示，她接種第2劑疫苗後出現輕微副作用。Getty Images

美國副總統賀錦麗 今天在華盛頓特區東南區視察一家超市中的藥局 施打疫苗 狀況時表示，她接種第2劑疫苗後出現輕微副作用。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，賀錦麗已公開注射兩劑莫德納公司（Moderna）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，她是在宣誓就職後，於1月26日接種第2劑。

她說：「接種第1劑時我感覺沒問題，第2劑我以為也沒什麼問題，但隔天早上起床去上班，到了中午才意識到，我可能需要將腳步放慢一些。就只有那一天而已，之後都沒事。」

賀錦麗在連鎖超市Giant視察藥局的施打疫苗情況，並為聯邦零售藥局疫苗分配計畫（Federal Retail Pharmacy Program）做宣傳。這項計畫目的是確保疫情重災區都有疫苗可打。

總統拜登在就職之前就完成注射2劑疫苗。每日郵報這個月稍早詢問白宮，拜登是否出現副作用時，白宮拒絕回答。

注射第2劑疫苗後出現副作用相當常見。美國疾病管制暨預防中心（CDC）針對莫德納疫苗表示：「接種第2劑疫苗後身體較常出現副作用（像是發燒、畏冷、疲倦和頭痛）。」疾管中心還說，大多數人會感到「輕微」的副作用。