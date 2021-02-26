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賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

中央社／華盛頓25日綜合外電報導
副總統賀錦麗表示，她接種第2劑疫苗後出現輕微副作用。Getty Images
副總統賀錦麗表示，她接種第2劑疫苗後出現輕微副作用。Getty Images

美國副總統賀錦麗今天在華盛頓特區東南區視察一家超市中的藥局施打疫苗狀況時表示，她接種第2劑疫苗後出現輕微副作用。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，賀錦麗已公開注射兩劑莫德納公司（Moderna）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，她是在宣誓就職後，於1月26日接種第2劑。

她說：「接種第1劑時我感覺沒問題，第2劑我以為也沒什麼問題，但隔天早上起床去上班，到了中午才意識到，我可能需要將腳步放慢一些。就只有那一天而已，之後都沒事。」

賀錦麗在連鎖超市Giant視察藥局的施打疫苗情況，並為聯邦零售藥局疫苗分配計畫（Federal Retail Pharmacy Program）做宣傳。這項計畫目的是確保疫情重災區都有疫苗可打。

總統拜登在就職之前就完成注射2劑疫苗。每日郵報這個月稍早詢問白宮，拜登是否出現副作用時，白宮拒絕回答。

注射第2劑疫苗後出現副作用相當常見。美國疾病管制暨預防中心（CDC）針對莫德納疫苗表示：「接種第2劑疫苗後身體較常出現副作用（像是發燒、畏冷、疲倦和頭痛）。」疾管中心還說，大多數人會感到「輕微」的副作用。

疫苗 藥局 賀錦麗

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