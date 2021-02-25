嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

美國農業部食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國非法進口，其中有些運至紐約。(美國農業部)

美國農業部 食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國非法進口，其中有些運至紐約，已下令回收並要求零售與餐廳業者丟掉或辦理退款。

美國國家廣播公司（NBC）報導，美國農業部食品安全檢疫處（Food Safety and Inspection Service）表示，加州貿易公司GLG Trading將回收未經檢查從中國進口的9萬6810磅火鍋底料。

爭議的焦點在於，名揚火鍋底料的3種口味中辣、微辣與特辣產品中含有牛油成分。

美國農業部食品安全檢疫處發言人亞當斯（Mitch Adams）說：「將回收的產品上沒有聯邦檢驗標誌。」他又說，GLG Trading公司是在驗證時發現這個問題。

食品安全檢疫處表示，這些產品被運至亞利桑那州、加州、夏威夷州、內華達州、紐約州 與德州的零售業者與餐廳。

目前沒有食用後引發不適的消息傳出，不過食品安全檢疫處表示，有這種產品的人應丟棄，或辦理退貨退費。

食品安全檢疫處稱這是一級回收，代表「這是危害健康的情況，使用這種產品有合理的可能性會導致嚴重與負面的健康後果，甚至是死亡」。