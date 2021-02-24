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稱中國為獨裁勁敵 美CIA局長人選聚焦與中競爭

中央社華盛頓24日綜合外電報導
美國總統拜登的中央情報局（CIA）局長人選伯恩斯(圖)，今天告訴參議院情報委員會，他把與中國的競爭以及抗衡其「敵對、掠奪性的」領導階層，視為美國國安的關鍵。美聯社
美國總統拜登的中央情報局（CIA）局長人選伯恩斯(圖)，今天告訴參議院情報委員會，他把與中國的競爭以及抗衡其「敵對、掠奪性的」領導階層，視為美國國安的關鍵。美聯社

美國總統拜登的中央情報局（CIA）局長人選伯恩斯，今天告訴參議院情報委員會，他把與中國的競爭以及抗衡其「敵對、掠奪性的」領導階層，視為美國國安的關鍵。

路透社報導，64歲的伯恩斯（William Burns）是資深外交人員，曾服務於民主黨與共和黨政府。

過去伯恩斯曾5度通過參議院任命聽證，赴任駐約旦、俄羅斯大使和國務院3個高層職位。預料他這次也將順利過關成為美國中情局局長。

根據一名熟悉情況的美國官員，伯恩斯在今天參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）上作證時，列舉「人民、夥伴關係、中國、科技」為自己上任後的4項優先要務。

伯恩斯在聽證會上說：「在未來的日子裡，勝過中國將是我國國安的關鍵。」

他還形容，中國是「獨裁勁敵」，正在強化本身竊取智慧財產、壓迫人民、延伸勢力範圍、在美國境內建立影響力的能力。

對於拜登（Joe Biden）政府，以及希望對中採取強硬路線的國會議員來說，與中國的競爭為當務之急。但俄羅斯的侵犯亦持續引發關切，尤其俄國還被控干預美國大選，以及近期美國資訊科技公司SolarWinds遭遇駭客襲擊。美國官員認為這場滲透政府機關的攻擊是由俄羅斯駭客發動。

伯恩斯表示，來自俄國、北韓、伊朗等地的「熟悉」威脅仍在。

他也提到，氣候變遷、全球健康議題、網路威脅構成巨大風險，而「一個敵對、掠奪性的中國領導階層，對我國構成最大的地緣政治考驗。」

美國 中國 參議院

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