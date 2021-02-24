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克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。美聯社
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。美聯社

共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)在23日播出的保守派播客(podcast)節目「毫不留情」(Ruthless)中表示，妻子海蒂‧克魯茲(Heidi Cruz)邀請友人共同前往墨西哥旅遊的群組簡訊外流，讓她「氣炸了」。他也說，已經知道究竟是誰把簡訊內容洩露給媒體的，還跑去鄰居家裡「把事情搞清楚」。

德州遭遇暴風雪侵襲導致近百萬人無電可用之際，克魯茲夫妻帶著兩個女兒搭機飛往墨西哥坎昆(Cancun)度假，從機場到登機後被不同民眾拍下照片，17日晚間在社群網站引發軒然大波。克魯茲18日下午單獨返抵休士頓，並表示女兒因為下雪停課，想去墨西哥跟朋友一起度假，因此他專程送小孩到坎昆。克魯茲住家門口則聚集了舉著「辭職」海報的抗議民眾。

德州地方新聞網站「改革奧斯汀」(Reform Austin)18日刊登海蒂‧克魯茲在朋友群組的簡訊發言，內容除了抱歉家裡「寒冷不已」之外，還邀請友人與鄰居加入他們全家的坎昆旅遊之行。她寫道，將搭機直飛坎昆，酒店還有房間，度假結束返回美國時也可以安排接受新冠病毒檢測。報導指出，簡訊內容已獲多名收件者證實。

克魯茲接受訪問時說，知道外洩簡訊的人到底是誰，妻子對於簡訊外流非常生氣。

他說：「海蒂簡直氣炸，她昨天真的跑去鄰居家裡，把事情搞清楚。」

克魯茲說，海蒂當時對幾個朋友及鄰居發送簡訊，其中包括共和黨員以及曾經支持前民主黨籍德州眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)的民主黨員，從簡訊外流事件可以看出「政黨對立已經變得多麼可笑，多麼骯髒」。

他說：「我想提供的建議就是，不要當個蠢蛋。彼此之間應該有做人的基本對待，某種程度上，至少有點尊重。」他也表示，平常有很多民主黨籍的朋友，「大家應該多一點歡笑，放鬆一點」。

至於旅遊事件在網路上被罵翻，克魯茲則說，前總統川普如今不再活躍於社群網站，自己於是成了代罪羔羊。

克魯茲 德州 社群網站

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