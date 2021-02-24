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共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫過世 遺孀宣布參選

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共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫過世 遺孀宣布參選

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍德州聯邦眾議員萊特(Ron Wright)感染新型冠狀病毒之後住院，7日宣告不治，享年67歲。(美聯社)
共和黨籍德州聯邦眾議員萊特(Ron Wright)感染新型冠狀病毒之後住院，7日宣告不治，享年67歲。(美聯社)

共和黨德州聯邦眾議員萊特(Ron Wright)今年1月底宣布確診感染新型冠狀病毒，住院後在本月初宣告不治，成為美國現任國會議員染疫死亡首例。萊特遺孀蘇珊‧萊特(Susan Wright)如今宣布參選，爭取遞補萊特身後遺缺。不過，蘇珊‧萊特將面臨民主黨對手及共和黨黨內同僚的雙重挑戰。

萊特國會辦公室8日發表聲明指出，萊特夫妻雙雙確診感染新冠病毒之後，萊特住院兩周但於7日在德州達拉斯貝勒爾醫院(Baylor Hospital)宣告不治，享年67歲。聲明中指出，萊特過去幾年來一直接受癌症治療。

蘇珊‧萊特24日宣布，將參加今年5月1日的特別選舉，角逐萊特原本擔任的德州聯邦眾議員。

她在參選聲明中表示：「我要參加國會選舉，以延續我丈夫的遺志，推動經濟成長、改革健保體制，並悍衛德州保守派價值理念。」

對於競選政見，蘇珊‧萊特則說，政見重點包括加強邊境安全、減稅，以及保障生命權。

蘇珊‧萊特長年參加共和黨倡議行動，過去曾任國會助理，目前為德州共和黨州議員執行委員會委員。

萊特過世後遺留的達拉斯地區聯邦眾議員空缺，引起兩黨注意。民主黨期盼在德州選區擴大席次，曾在2018年眾議員選舉中敗給萊特的民主黨候選人珍娜‧桑切斯(Jana Lynne Sanchez)，便展現積極意願，打算捲土重來。

共和黨黨內則有人已在蘇珊‧萊特之前搶先表態參選，包括前任川普競選團隊發言人凱特瑞納‧皮爾森(Katrina Pierson)，以及川普任內曾任衛生部幕僚長的哈里森(Brian Harrison)。

根據德州州法規定，在這場特別選舉當中，如果沒有候選人得票率超過50%，得票率排名前兩名的候選人，將進入第二輪選舉。

德州 共和黨 眾議員

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