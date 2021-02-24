鴻海威州球體建築高效能運算中心 估3月中開始進駐

鴻海集團。路透

鴻海 集團在美國 威斯康辛州投資 案持續進展，外媒報導，鴻海在當地的球體建築高效能運算資料中心（HPCDC），可望在3月中下旬開始搬入進駐。

美國威州當地媒體The Journal Times報導，鴻海集團在拉辛郡（Racine County）廠區的高效能運算資料中心（High Performance Computing Data Center）球體建築，預估3月中下旬開始搬入進駐。

報導指出，高效能運算資料中心可成為當地威谷科技園區網路營運的核心，支援5G工業互聯網、雲端運算以及工業人工智慧等技術。

鴻海集團在去年9月曾宣布球體建築進入封頂階段。

外界持續關注鴻海集團在美國威州投資案進展，鴻海董事長劉揚偉2月20日指出，集團持續與隸屬威州政府的威斯康辛州經濟發展公司WEDC（Wisconsin Economic Development Corporation）協商，雙方溝通順利，鴻海在當地投資持續進行，會規劃適合市場發展的產品。他透露，雙方洽商的新合約預計6月前會有結果。

The Journal Times上週報導，鴻海集團規劃在美國伺服器主機板市場取得明顯的市占率，不過對於相關細節，鴻海集團並未進一步揭露。

鴻海在2020年美國威州廠成果報告中預估，今年在美國威州的威谷科技園區（WVSTP）內的智慧製造中心（Smart Manufacturing Center），將會增加更多的產線。

去年鴻海集團在威谷科技園區興建2座主要設施，包括面積接近30萬平方英尺的智慧製造中心和高效能運算資料中心HPCDC，預計這2座主要設施今年初可望完工。

劉揚偉先前指出，鴻海集團在美國威州投資案一直按照市場需求、按照規劃進行，做什麼產品可能會有變化，不排除布局伺服器、軟體、人工智慧等。