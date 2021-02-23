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川普陣營8宗上訴欲翻轉選舉結果 最高法院全駁回

中央社／華盛頓綜合報導
美國聯邦最高法院駁回前總統川普陣營針對總統大選提出的8宗訴訟。(Getty Images)
美國聯邦最高法院駁回前總統川普陣營針對總統大選提出的8宗訴訟。(Getty Images)

美國聯邦最高法院駁回前總統川普陣營針對總統大選提出的8宗訴訟，為這些延宕已久的法律爭議正式畫下句點。其中包括共和黨對賓州將郵寄選票收件截止日延後提出的挑戰。

路透社報導，針對賓州最高法院判定，在去年11月3日選舉日當天截止前蓋上郵戳、且在選舉日過後3天內收到的郵寄選票，都算有效票，賓州共和黨部與共和黨籍州議員提出上訴，聯邦最高法院今天裁定予以駁回。

聯邦最高法院9名大法官現有6名保守派，其中3人湯瑪斯（Clarence Thomas）、艾里托（Samuel Alito）與戈薩奇（Neil Gorsuch）對於做出不聽審賓州上訴案的決定提出異議。

共和黨籍的川普競選連任敗給民主黨籍的拜登，且拜登已於1月20日就職。拜登在賓州贏川普8萬多張選票，而這宗上訴案只關乎不到1萬張選票。

川普陣營還分別對拜登在關鍵州賓州和威斯康辛州勝選提起上訴，理由是這兩州的郵寄選票規定無效。美國聯邦最高法院一如預期皆予以駁回。

此外，川普在賓州、密西根州、喬治亞州與亞利桑那州的盟友針對拜登在這些州勝選也各別提起訴訟，同樣全數遭到聯邦最高法院駁回。

由於聯邦最高法院並未在美國國會1月6日認證拜登當選前對這些訴訟採取行動，這已清楚顯示，最高法院無意介入這些案件。

不過，大法官湯瑪斯在異議書中寫道，關於選務官員和法院等非民選代表是否有任何權力訂定選舉規則，聯邦最高法院應該做出判決。

湯瑪斯表示，幸好這次賓州最高法院判決涉及的選票數量，不足以改變選舉結果，「但未來我們有可能沒那麼幸運」。

賓州 拜登 川普

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