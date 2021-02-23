拜登、舒默急於解決晶片缺貨問題 周三提對策

拜登總統（左）和參院多數黨領袖舒默（右）急欲解決晶片短缺問題。(歐新社)

美國參院 多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，他正要求參院兩黨重要人士起草法律，以提高美國在製造和技術方面相對於中國的競爭力，包括加強美製半導體供應。

舒默周二提出的綱要呼籲，為最近國防政策法案內含的計畫方案提供緊急撥款，該法案授權以聯邦激勵措施提振美國半導體的製造和研究，但未提供款項給議員認為吸引投資所必要的補貼和稅收優惠。半導體問題最近變得更加緊迫，全球晶片短缺已經迫使部分美國汽車組裝廠停工，並有可能擴散到電子行業。

舒默說：「目前，半導體製造是我們經濟和國安的危險薄弱環節。此事必須改變。我們不能依靠外國代工廠。」

他的計畫還列出可能採取的制裁或其他措施，在貿易方面遏制中國並解決智慧財產權竊盜方面的擔憂，也將加強結盟，類似於近年來美國和英國聯合封殺華為的行動。

舒默希望相關立法今春能付諸參院表決。通過對華強硬來壯大美國供應鏈和製造業，也是參院兩黨就大規模基礎設施法案啟動談判的一條途徑。美國總統拜登 說，一旦國會通過1.9兆美元的抗疫紓困法案，基礎設施法案將是他的重中之重。

拜登預計周三簽署一項行政命令，要求對包括半導體在內關鍵產品進行供應鏈評估。評估需要幾個月的時間，之後會提出政策建議。當天，拜登已邀請兩黨一些議員前往白宮，商討全球半導體短缺問題。

美國在晶片設計上仍領先全球，但晶片製造大多交給海外代工。供應鏈行政命令和國會通過促進半導體生產的撥款方案，不會對短缺現況產生太大的效果。比較快的方法還是要靠台灣的台積電和其他國外晶圓廠分配產能給美國電子製造商。