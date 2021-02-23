世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢
當能源大州遇上暴風雪，一切頓時退回蠻荒時代！德州居民剛剛經歷一場史無前例的大停電、停水噩夢，各種災害與傷亡事故，隨著新聞陸續曝光，有人痛失愛子，正向電力公司索求鉅額賠償，也有婆孫4人疑因點火取暖、一同葬身火海。
習慣享受便利生活的現代人，很難想像有一天屋內多處水管爆裂、三塊天花板同時塌陷的畫面；而一直以為電費很便宜的德州人，直到事件發生才驚覺獨立電網簡直是個「坑」，許多人面對暴漲至數千元的電費帳單欲哭無淚。
德州是能源大州，電力採自由市場，因競爭激烈，電費一向優惠，業者不時還會送gift card搶客戶；即使用電較多的炎夏，一個月電費最多200元。德州電力系統完全獨立，未加入聯邦電網，也因此不受聯邦限制，例如發電設備要做好防寒準備。獨立電網的好處是讓德州人長期享有低廉電價，但最大壞處是，遇到問題「沒有人可以救德州」。
本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到德州山姆休斯頓州立大學政治系助理教授翁履中，他從經歷停電36小時後家中水管爆裂、三個天花板塌陷卻修繕無門，談到德州人對獨立電網的迷思，以及未來能否擺脫政客、電力公司卸責的「糖衣」，轉而支持綠色能源政策，這將攸關下一次天災來臨時，德州是否會再度陷入同樣的噩夢。
「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。
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