世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

德州山姆休斯頓州立大學助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

當能源大州遇上暴風雪，一切頓時退回蠻荒時代！德州 居民剛剛經歷一場史無前例的大停電、停水噩夢，各種災害與傷亡事故，隨著新聞陸續曝光，有人痛失愛子，正向電力公司索求鉅額賠償，也有婆孫4人疑因點火取暖、一同葬身火海。

習慣享受便利生活的現代人，很難想像有一天屋內多處水管爆裂、三塊天花板同時塌陷的畫面；而一直以為電費很便宜的德州人，直到事件發生才驚覺獨立電網簡直是個「坑」，許多人面對暴漲至數千元的電費帳單 欲哭無淚。

積水隨著天花板的塌陷，漫淹至房間地板。圖 / 翁履中提供

德州是能源大州，電力採自由市場，因競爭激烈，電費一向優惠，業者不時還會送gift card搶客戶；即使用電較多的炎夏，一個月電費最多200元。德州電力系統完全獨立，未加入聯邦電網，也因此不受聯邦限制，例如發電設備要做好防寒準備。獨立電網的好處是讓德州人長期享有低廉電價，但最大壞處是，遇到問題「沒有人可以救德州」。

本周「世界OnAir 」節目，主播卓賢邀請到德州山姆休斯頓州立大學政治系助理教授翁履中，他從經歷停電36小時後家中水管爆裂、三個天花板塌陷卻修繕無門，談到德州人對獨立電網的迷思，以及未來能否擺脫政客、電力公司卸責的「糖衣」，轉而支持綠色能源政策，這將攸關下一次天災來臨時，德州是否會再度陷入同樣的噩夢。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。