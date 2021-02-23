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疫情期間在Robinhood炒股 現收374張稅單

記者顏伶如／綜合報導
「遊戲驛站」(GameStop)前陣子股票一路飆漲之際，跟風入場而小有賺頭的股市新手，要為日後報稅預做心理準備。美聯社
「遊戲驛站」(GameStop)前陣子股票一路飆漲之際，跟風入場而小有賺頭的股市新手，要為日後報稅預做心理準備。美聯社

「遊戲驛站」(GameStop)前陣子股票一路飆漲之際，跟風入場而小有賺頭的股市新手，要為日後報稅預做心理準備。一名德州男子的實際經歷，或可做為前車之鑑：2020年疫情爆發導致事業全面停擺後，他便靠著在股票交易平台「羅賓漢」(Robinhood)操作股票獲利維生，如今報稅季節來臨，光是「羅賓漢」稅單就長達374頁。

從事市場行銷及現場音樂活動規畫的35歲達拉斯居民茲米爾(Mike Ziemer)接受國家廣播公司(NBC)訪問時自嘲：「我的『羅賓漢』稅單共有374頁，日內交易(Day trading)真是有趣極了。」

2020年初，新冠疫情開始後，茲米爾以舉辦現場音樂活動為主的事業被迫關閉。他靠著在「羅賓漢」平台買賣股票賺取收入，支付日常生活開銷，還打造了一間錄音工作室。而現在報稅季節來臨，茲米爾則傷腦筋有數百張稅單要交給會計師幫忙處理。

他說，之前已經跟會計師說過，2020年是靠著炒股賺取收入過日子，也讓會計師了解這次報稅時「狀況會比較複雜」。他表示，上周開始陸續收到「羅賓漢」稅單，估計本周之內可以全數收齊。

國家廣播公司報導，美股標準普爾500指數(S&P 500)年底封關時獲得上漲16%的亮麗佳績，讓某些在正確時間點買賣股票的投資者獲得可觀利益，來自各行各業的股市新手也紛紛加入炒股行列，從農夫、工程師到失業民眾、手頭拮据者，通通包括在內。而報稅季節的來臨，對某些投資人來說，彷彿狂歡作樂之後要承受宿醉之苦。

專門為股市投資者處理稅務問題的註冊會計師(CPA)葛林(Robert Green)指出，去年來自不同背景、不同年齡的許多民眾，都有可觀的資本利得(capital gains)，幾乎每個前來尋求協助的客戶，都有20萬、50萬甚至上百萬元的股票獲利還沒繳稅。葛林說，這些客戶從來不曾面臨這般稅務問題。

國家廣播公司報導，股市新手常常遭遇的問題，就是漏報股票交易，尤是使用外國公司經營或較為冷門的交易平台時；「羅賓漢」會把1099稅表寄給客戶做為報稅之用，但之前曾發生稅表錯過報稅期限延遲寄發給客戶的前例。

報導指出，密集操作日內交易或加密貨幣(cryptocurrency)交易，可能面臨繳稅加重的下場。國稅局(IRS)將股票、加密貨幣都視為資產(property)，資本利得必須課稅；資產持有至少一年，長期資本利得稅(long-term capital gains tax)稅率最高20%，資產持有不到一年則以正常收入(ordinary income)課稅，稅率最高37%。

葛林表示，稅務專家向來建議炒股民眾，最好把獲利的三分之一留下來做為繳稅之用，但許多投資人並沒做到。他說，投資人應該查看繳稅狀況，估計大概的繳稅金額，「可是，如果要繳的稅滿多的，投資人就不樂意了，他們比較想把錢留在股市裡，繼續錢滾錢」。

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