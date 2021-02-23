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余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻就是踩紅線？

中央社台北23日電
前美國國務院對中智囊余茂春。（取自環球網）
前美國國務院對中智囊余茂春。（取自環球網）

中國外長王毅與駐美大使崔天凱接連向拜登政府喊話，基調不脫美國須尊重中國利益及底線。但前美國國務院對中智囊余茂春認為，中國自己在人權及台灣等議題上就沒有底線，是「賊喊捉賊」。

綜合自由亞洲電台等媒體報導，剛回到美國海軍學院任教、加入華府智庫哈德遜研究所的余茂春在受訪時，作上述表示。

余茂春指出，王毅對美國的談話內容「沒有任何底線，沒有什麼邏輯」。中國現在面臨的問題，不僅僅是「美國跟中國過不去」的問題，而是「中國跟全世界都過不去」。但中國都推到美國頭上，是「賊喊捉賊」，沒有根本道理的。

他並針對崔天凱提到的中國「紅線不可踩」說表示，中國政府自己在香港、新疆、台灣議題「根本沒有底線」，無所顧忌，反倒為國際社會設立了很多紅線。意思是「我們不允許你說什麼，否則你就是不尊重我們中共，你就在跨越我們的紅線」。

余茂春認為，北京的所謂「紅線」不是根據國際法，也不是根據國際公約制定的。這種行徑其實是欺凌，全球必須覺醒，美國「不能夠認可中共這種紅線的」。

他說，自1940年以來，國際社會就制定了相關的人權規則，而國際社會應有的紅線，必須要求中共遵守。實際上，中國在這些方面都簽過字，但它從來不執行。因此，國際社會不是干預中國內政及國家主權，「不能打著主權的名義去屠殺他人，進行種族滅絕」。

余茂春指出，中國政府要讓別人尊重，自己首先得尊重國際基本法則。但中國政府在周邊國家、在全世界做的很多事，都與國際上基本的標準不適合。

他說，中國政府現在大談「互相尊重」，目的是要讓國際社會對中國許多違反國際準則的行為視而不見，這是不能容忍的。而中國反覆高唱的「互相尊重」、「雙贏」這些調子都已不合時宜。美國政府現在不可能回到老路上去，尤其是在對中政策上。

中國 美國 余茂春

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