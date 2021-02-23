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鮑爾：聯準會仍將維持寬鬆貨幣政策

鮑爾：聯準會仍將維持寬鬆貨幣政策

編譯任中原／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾23日出席參議院聽證會時重申，仍將維持寬鬆貨幣政策。（路透）
美國聯準會主席鮑爾23日出席參議院聽證會時重申，仍將維持寬鬆貨幣政策。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日出席參議院聽證會時重申，仍將維持寬鬆貨幣政策，因為通膨與就業仍遠低於Fed的目標。

儘管金融市場的通膨預期升高，帶動殖利率升升不息，但鮑爾表示物價壓力仍大致低調，且經濟展望依然「高度不確定」。

他表示，「經濟距離我們的就業及通膨目標還遠得很，且可能需要一段時間才會有進一步的重大進展」。

他並指出，Fed「承諾將使用全方位的工具來支持經濟，並確保景氣復甦勢頭儘可能地熱絡」。

鮑爾強調，新冠肺炎疫情「也對通膨留下深刻的烙印」，但持平來看還並未對經濟構成威脅。

對於Fed改用平均通膨率作為政策以及追求最高就業為目標，鮑爾表示「此一改變意味著我們不會單單因為勞動市場強勁就緊縮貨幣政策」。

鮑爾對經濟評估審慎樂觀。他表示，「儘管我們不應低估目前面對的挑戰，但情勢發展顯示今年稍晚時的景氣展望已有所改善；尤其是疫苗接種進展良好，應有助於使活動加速恢復正常」。

他並指出，住宅部門「已經完全復甦而有餘，企業投資與製造業生產也已回升」；Fed與國會一致採取積極性的政策，是推動景氣復甦的重要力量。

對於目前市場最擔憂的問題，即今年來長期公債殖利率快速上升，鮑爾並未表示看法。今年來30年期殖利率已上升逾0.5個百分點，10年期殖利率也上升0.44個百分點。

鮑爾 利率 就業

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