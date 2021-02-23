拜登政府副財長人事聽證會 對中政策將成焦點

總統拜登的副財長人選艾迪耶摩。(Getty Images)

美國 聯邦參議院財政委員會今天將舉行財政部 副部長人事聽證會。預料參議員將詰問總統拜登（Joe Biden）的副財長人選艾迪耶摩（Wally Adeyemo）如何看待美國的中國 政策。

路透社報導，艾迪耶摩在預先準備好的證詞中以強硬立場對待北京，他誓言將對抗中國與其他地區的「不公平經濟措施」，同時致力矯正國內經濟不公問題。

39歲的艾迪耶摩若獲通過成為財長葉倫（Janet Yellen）的副手，將在形塑美國經濟政策方面扮演關鍵角色，處理財政規定、平民紓困、制裁外國政府等議題。

艾迪耶摩曾是資產管理公司貝萊德集團（BlackRock Inc）高級顧問。身為奈及利亞移民之子的他，將成為美國第一位非裔副財長。

艾迪耶摩還曾擔任民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）政府的高階國安與經濟顧問，也曾在財政部位居要津。

艾迪耶摩說，華府應和盟友與國會合作，運用制裁等工具，來對抗「威脅我國經濟與國安」的國家。

根據路透社所見證詞，艾迪耶摩還表示：「財政部的工具應用於回應試圖顛覆我們民主制度的專制政府；對抗中國與其他地方的不公平經濟措施；偵查並消滅試圖傷害我們的恐怖主義組織。」

美國財政部負責監管多項制裁工具，包括前總統川普（Donald Trump）禁止美國投資中國解放軍相關企業的禁令。

這項禁令去年11月透過行政命令公布後，市場至今對其內容仍感困惑。隨著禁令將於今年11月生效，投資人渴望得知拜登是否會撤銷命令或釐清禁令範圍，以及是否會藉此追殺中國頂層企業。

另外，艾迪耶摩也呼籲鎖定投資美國關鍵產業和科技，以及制定政策來保護勞工與企業免於面對反競爭貿易行為。此說暗示他將採取強硬立場看待貿易議題。

參院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）已表示希望盡可能加快提名程序。聽證會預計上午10時展開。