特斯拉再度落入「熊」掌 和比特幣成難兄難弟

特斯拉股價22日重摔逾8%，連續第五日收黑，23日盤前持續下跌。路透

電動車大廠特斯拉 （Tesla）23日盤前重挫，延續先前苦吞連五黑的頹勢，主要是其他大型科技飆股的賣壓沉重，再加上比特幣近來創高後往下急殺所帶來的打擊。

路透報導，特斯拉23日盤前重挫逾6%，前一個交易日也大跌8.6%。特斯拉股價從去年起一路狂飆，去年初每股才85美元 ，今年1月25日盤中一度攀抵900美元大關，但此後便跌多漲少，23日盤前一度跌至657美元左右，等於從歷史高峰滑落27%，跌幅超過20%，符合跌入熊市 的技術性定義。

MarketWatch報導，上次特斯拉落入熊市是2020年9月8日的事，等於不到半年內兩度進入熊市。

比特幣從21日站上的歷史新高58,354美元重摔，23日盤中一度跌到差點連45,000美元也失守，一樣也是墜入熊市，只是速度更快。

一名德國投資人表示，他先前就開始從特斯拉「拿回下注的籌碼」，因為他認為特斯拉1月買進價值15億美元的比特幣，可能「造成現在的反效果」。

巴克萊銀行分析師則指出，特斯拉在網路論壇Reddit的討論板「華爾街押注」（WSB）的聲量下降，可能反映了投資人對這家電動車大廠的興趣有些下滑。

其他分析師也紛紛示警，特斯拉以未來12個月獲利估算的本益比達163倍，仍是標普500指數最貴的成分股之一。