我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

商業內幕網站：川普四年任內 至少賺了16億

美國駐伊拉克大使館周邊 遭連串火箭彈襲擊

特斯拉再度落入「熊」掌 和比特幣成難兄難弟

編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉股價22日重摔逾8%，連續第五日收黑，23日盤前持續下跌。路透
特斯拉股價22日重摔逾8%，連續第五日收黑，23日盤前持續下跌。路透

電動車大廠特斯拉（Tesla）23日盤前重挫，延續先前苦吞連五黑的頹勢，主要是其他大型科技飆股的賣壓沉重，再加上比特幣近來創高後往下急殺所帶來的打擊。

路透報導，特斯拉23日盤前重挫逾6%，前一個交易日也大跌8.6%。特斯拉股價從去年起一路狂飆，去年初每股才85美元，今年1月25日盤中一度攀抵900美元大關，但此後便跌多漲少，23日盤前一度跌至657美元左右，等於從歷史高峰滑落27%，跌幅超過20%，符合跌入熊市的技術性定義。

MarketWatch報導，上次特斯拉落入熊市是2020年9月8日的事，等於不到半年內兩度進入熊市。

比特幣從21日站上的歷史新高58,354美元重摔，23日盤中一度跌到差點連45,000美元也失守，一樣也是墜入熊市，只是速度更快。

一名德國投資人表示，他先前就開始從特斯拉「拿回下注的籌碼」，因為他認為特斯拉1月買進價值15億美元的比特幣，可能「造成現在的反效果」。

巴克萊銀行分析師則指出，特斯拉在網路論壇Reddit的討論板「華爾街押注」（WSB）的聲量下降，可能反映了投資人對這家電動車大廠的興趣有些下滑。

其他分析師也紛紛示警，特斯拉以未來12個月獲利估算的本益比達163倍，仍是標普500指數最貴的成分股之一。

特斯拉 美元 熊市

上一則

這家比特幣銀行股價 在短短一年多狂飆近13倍

延伸閱讀

葉倫示警：比特幣不穩定 風險大

葉倫示警：比特幣不穩定 風險大
特斯拉拖累那指 迪士尼拉升道指

特斯拉拖累那指 迪士尼拉升道指

上海汽車集團 進軍汽車晶片產業

上海汽車集團 進軍汽車晶片產業
挖比特幣熱再起 台積賺意外訂單

挖比特幣熱再起 台積賺意外訂單

熱門新聞

16日，德州理查森市(Richardson)，市政人員拿著鏟子清理已結冰的路面，他身後是結了冰的噴泉。(美聯社)

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

2021-02-17 11:23
聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，右引擎故障起火。(取自thedrive.com網站)

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

2021-02-20 19:05
已故共和黨亞歷桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)女兒、晨間脫口秀「觀點」(The View)主持人梅根‧馬侃(Meghan McCain，圖)22日在節目中對拜登總統公開喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)。Getty Images

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

2021-02-22 14:16
德州周一晚間降到華氏2度，城市被大雪覆蓋。(美聯社)

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

2021-02-15 18:54
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲，被發現在德州暴雪成災之際，帶著妻子搭機飛往墨西哥渡假。(美聯社)

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

2021-02-18 12:06
花旗集團去年8月匯款出錯，但紐約法院裁決收款人不付返還多匯的5億美元。(路透)

花旗的錯不是你的錯！ 法官：多匯的5億元 收款人免還

2021-02-16 19:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表
加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領