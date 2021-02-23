這家比特幣銀行股價 在短短一年多狂飆近13倍

比特幣價格飆升嘉惠了專門承做比特幣存放款業務的銀門資本（Silvergate Capital），這家銀行的股價自2019年11月初上市以來已狂漲近1300%。圖為銀門資本在紐約證交所掛牌上市情景。（美聯社）

比特幣 價格的飛漲連帶嘉惠一家經營加密貨幣 存放款業務的加州銀行，這家名為銀門資本公司（Silvergate Capital）的股價 今年迄今已大漲約120%，而自2019年11月上市以來，該公司的股價已狂升近1300%。

包括紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon） 、Visa，萬事達卡（Master Card）和貝萊德（BLK）在內，已有愈來愈多的金融服務公司開始採用比特幣。但可以說，沒有銀行像Silvergate一樣只專注於加密貨幣業務。

銀門資本的執行長蘭恩（Alan Lane）向CNN財經網表示，蘭恩說，在他個人於2013年首次投資比特幣之後，銀門資本決定進軍加密貨幣業務。他知道需要有一家金融機構專注於「探究」加密貨幣交易，並且接受加密貨幣的存放款。

他說，這類銀行必須能在一天中的任何時候為客戶提供服務，因為有別於法定貨幣、股票，債券和其他金融資產，比特幣絕對不會停止交易。非傳統資產不受制於傳統的銀行營業時間。

蘭恩說：「我們開始時是為客戶提供加密貨幣存款帳戶，之後很快就了解到許多企業需要更多的幫助，不用受制於傳統的每周40小時的銀行業務。」 「我們需要為每周七天、每天24小時的全天候數位世界成立一家銀行。」

銀門資本目前擁有約50億美元的加密幣存款，但該銀行對客戶的最大賣點是銀門交易網（SEN），可使客戶隨時將美元轉移到數位貨幣交易所。

蘭恩說：「銀行業務有很多摩擦，電匯可能很耗時。」 「SEN的優點在於，一旦開立存款帳戶，你就能以無縫方式與他人交易，而且可以立即轉帳。」他指出，「由於加密貨幣市場在傳統銀行系統關閉的夜間和周末交易活躍，因此流動性也更高。」

客戶的回應也很熱烈，銀門在去年10月宣布，自2017年成立SEN以來，已完成的轉帳超過1,000億美元。

蘭恩說，該銀行的客戶主要是機構投資人以及用比特幣和其他加密貨幣做生意的企業。客戶不能以個人身份在該銀行為其比特幣或其他數位資產設立帳戶。銀門資本的客戶包括計劃在今年稍後上市的加密貨幣交易平台Coinbase，以及由推特創辦人多爾西（Jack Dorsey）領導的Square公司，這家支付巨擘接受用比特幣支付。

隨著愈來愈多金融公司想要投資比特幣，銀門資本還擴大其借貸業務，以善用其優勢。 該銀行去年推出了一款名為SEN Leverage的產品，為投資公司提供比特幣擔保的貸款。蘭恩說：「把它想成是像是保證金貸款：客戶存入比特幣，然後我們借給他們美元，讓許多客戶用來購買更多比特幣。」

銀門資本的股價與比特幣價格具有高度連動性。 當比特幣上漲，該公司股價通常就會走高，反之亦然。例如，比特幣22日跌4.21%，Silvergate股價收跌4.96％。同理，銀門股票的風險也遠高於一般銀行股。