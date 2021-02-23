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美國駐伊拉克大使館周邊 遭連串火箭彈襲擊

中央社 / 巴格達22日綜合外電報導
伊拉克軍方與安全部門消息來源表示，一連串的火箭彈今天襲擊伊拉克首都巴格達高度戒備的地區，此區是美國大使館所在地。 美聯社
伊拉克軍方與安全部門消息來源表示，一連串的火箭彈今天襲擊伊拉克首都巴格達高度戒備的地區，此區是美國大使館所在地。 美聯社

伊拉克軍方與安全部門消息來源表示，一連串的火箭彈今天襲擊伊拉克首都巴格達高度戒備的地區，此區是美國大使館所在地。

伊拉克局勢歷經數月來相對平靜後，這是一週內發生的第3度襲擊，西方國家在當地的外交、軍事或商務機構淪為鎖定目標。

據伊拉克安全部門發表的聲明，至少兩枚火箭彈落在綠區（Green Zone）範圍內，這個區域是美國及其他外國使館所在地。

一名在綠區內的安全人員表示，因來襲的火箭彈不會落在使館範圍內，部署在美國大使館的反火箭彈、炮彈及迫擊炮彈系統（Counter Rocket, Artillery and Mortar，C-RAM）並未發射反制。

另有安全部門的消息來源透露，至少一枚火箭彈擊中鄰近美國使館的伊拉克國家安全局，殃及停靠在當地的數輛汽車。

目前還沒有人聲稱為這起攻擊負責，不過伊拉克軍方表示，在巴格達的北部地區找到了火箭彈發射架。

伊拉克這類攻擊經常由一些罕為人知的團體宣稱犯案。伊拉克與美國官員說，這些團體是伊拉克境內親伊朗強硬派的「煙霧彈」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美國對於近來發生在伊拉克的襲擊「感到憤怒」，並說美國將「對伊朗代理人襲擊美國人的行徑，追究伊朗的責任」。

他同時告訴記者：「我們不會發動猛烈攻擊及貿然升高衝突，如此只是正中伊朗下懷，助長他們進一步破壞伊拉克穩定的企圖。」

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