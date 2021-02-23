歷史老師崩潰！美中學生竟不知海倫凱勒與希特勒

美國一名歷史老師近日分享他在課堂上，對中學生提出有關歷史名人的問答，驚訝地發現有學生竟然連海倫凱勒與希特勒是誰都不知道。影片曝光後，看過的網友紛紛擔心美國教育的未來。圖／每日郵報

美國 一名歷史老師近日分享他在課堂上，對中學生提出有關歷史名人的問答，驚訝地發現有學生竟然連海倫凱勒（Helen Keller）與希特勒（Adolph Hitler）是誰都不知道。影片曝光後，看過的網友紛紛擔心美國教育 的未來。

這位老師在TikTok分享影片，寫道「做為一名歷史老師，我很擔心」，吸引多達600萬人觀看，片子後來又被他刪除。

影片一開始，這名老師問一名女學生海倫凱勒是誰，沒想到該學生竟回答「海倫凱勒是名納粹分子」，還補充說「她就像恐怖分子」，讓老師不敢置信。

他以為學生是將海倫凱勒與希特勒搞混，並回道「海倫凱勒是名納粹恐怖分子、還是男的，你是把她想成希特勒嗎？」這時另一名學生竟插話問道「誰是希特勒」，甚至重複問了好幾次，讓老師當場傻眼。

就在老師準備要解釋希特勒與他的暴行前，又有一名學生加入話題，並離譜地聲稱「海倫凱勒是假的」。這位學生信心滿滿地表示「海倫凱勒是名捏造的盲人和聾人，這個人不存在，但大家都認為她是聾人和盲人」。

當老師接著詢問有關二戰的「珍珠港事變」時，有學生還以為那是座「橋」。有人則將「D-Day」（二戰期間盟軍進攻歐洲的日子）當成饒舌歌手的名字，讓接連受到打擊的歷史老師感嘆「你們是認真的嗎？」

雖然這段離譜的問答隨後被刪除，該名老師也關閉評論功能，但影片仍在社群 平台上發酵。網友紛紛稱「這太可怕了」，有人指出，Z世代中學生缺乏歷史知識，這也顯示出右翼陰謀論分子是如何選上國會議員。不過也有網友回應老師說，「你不是教歷史的嗎，可以開始教了」。