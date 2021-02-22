德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海

休士頓一戶亞裔家庭15日晚間因為一場大火，造成三名子女11歲的奧莉薇亞(右一)、8歲的艾迪森(左二)、5歲的可蕾(左一)、以及外婆黎羅恩(右二)喪生。(CNN有線電視台截圖)

德州日前受到暴風雪侵襲，除到處斷水斷電外，也陸續傳出災情；休士頓 一戶亞裔家庭原本以為受災期間家人可相聚一起度過，卻因為發生一場大火，帶走了三名未成年子女和外婆的生命。

阮潔姬(Jackie Pham Nguyen，以下均音譯)一家居住在位於休士頓西南方的小鎮糖城(Sugar Land)，15日晚間她的母親黎羅恩(Loan Le)因為家裡停電，決定趁這個機會拜訪女兒，順便看望三個孫子女，分別是11歲的奧莉薇亞(Olivia)、8歲的艾迪森(Edison)及5歲的可蕾(Colette)。

當晚全家人在睡前為了取暖給壁爐生火，孩子們在一旁教外婆玩桌遊，約9時30分孩子們都累了便回房休息，未料那卻是一家人最後一次相聚。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，阮潔姬是這場火災唯一的生還者，她在受訪時形容：「我只記得我把孩子們安頓好，接著醒來我人就在醫院了，他們告訴我沒有人活下來。」

警方迄今仍無法判定起火原因是否就是壁爐，據糖城市府發言人阿多夫(Doug Adolph)表示，消防隊約在16日凌晨2時抵達，火勢經過一個小時才撲滅。

阿多夫說：「他們在社群網站 上傳了一家人試圖生火的照片，但我們還無法證明壁爐就是起火原因，不過調查也很可能永遠都沒有結果。」

阮潔姬憶述當晚發生的狀況，她記不得事情是怎麼發生的，只知道自己從一樓的房間衝出來不斷呼喊孩子們，但火勢實在太過猛烈，阻擋她上樓救出自己的孩子。

下個月27日和28日將是奧莉薇亞和可蕾的生日，據稱可蕾生前非常喜歡跳舞，經常在抖音(TikTok)上傳影片；奧莉薇亞最喜歡每年和母親一起滑雪，還有在聖誕節 烤肉桂捲；唯一的兒子艾迪森是家中的甜心寶貝，對現代藝術和建築都非常有興趣。

失去家人的阮潔姬沉痛地說：「我心已經破碎了，我永遠無法回到和以前一樣。」