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4年來頭一遭！蘋果超越三星 登全球智慧手機市占王

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司推出的iPhone 12系列手機，有助其在去年假期購物季超過三星電子，成為全球最大智慧手機銷售商。(歐新社)
蘋果公司推出的iPhone 12系列手機，有助其在去年假期購物季超過三星電子，成為全球最大智慧手機銷售商。(歐新社)

根據市調公司Gartner周一公布的數據，蘋果公司（Apple）在2020年第4季的智慧手機出貨量接近8,000萬支，超越所有其他智手機製造商，包括三星電子在內。這是2016年來蘋果首度蟬聯榜首。

去年假期購物季，蘋果在智慧手機市場的占有率是20.8%，三星則為16.2%。

疫情籠罩下，2020年第4季的全球智慧手機總體銷量下滑5.4%，蘋果卻逆勢成長3.3%。全年出貨量仍以三星最多。

Gartner的最新估計顯示，蘋果iPhone 12系列，有5G連網功能和全新外觀設計，大受市場歡迎。這些新裝置甚至不是整個季度都賣。從數據看來，蘋果比競爭同業更能安度新冠疫情。

IDC上月公布的報告指出，蘋果在該季出貨9,010萬支手機。就智慧手機而言，是所有公司歷來單季最佳表現。

蘋果並不公布旗下裝置銷量。然而，該公司說，來自iPhone的營收在2020年第4季比一年前成長17%到656億美元。

銷量減少最多的是華為，降幅達24.1%，該公司正努力因應阻礙其手機業務的美國制裁。三星並沒有這樣的困擾，去年出貨卻也減少14.6%。

Gartner的分析師認為，在2020年智慧手機銷量減少12.5%之後，手機款式增多和中國以外地區對低階5G智慧手機品種的需求將推動2021年智慧手機產業的成長。

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