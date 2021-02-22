梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

已故共和黨亞歷桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)女兒、晨間脫口秀「觀點」(The View)主持人梅根‧馬侃(Meghan McCain，圖)22日在節目中對拜登總統公開喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)。Getty Images

已故共和黨亞歷桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)女兒、晨間脫口秀「觀點」(The View)主持人梅根 ‧馬侃(Meghan McCain)22日在節目中對拜登總統公開喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)。她表示，佛奇應該下台的理由就是「不懂科學」，因為「我，梅根‧馬侃，『觀點』節目共同主持人，不知道如何或何時接種疫苗 。」

36歲的梅根‧馬侃在節目中的發言，引來推特網友熱議。推特用戶吉威爾(Jonathan Jewel)回應寫道：「有人應該告訴梅根‧馬侃，『觀點』節目共同主持人並不屬於必要行業員工。」

梅根‧馬侃在22日上午播出的節目中，對拜登隔空喊話指出，應該開除美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇，因為佛奇「不懂科學」。她說，拜登應該找個「懂科學的人」替代佛奇。

她說，周末期間看到佛奇接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問之後，深感挫折，因為下周即將是節目停止進棚錄影的一周年，自己在疫情期間也跟許多美國民眾一樣，盡到防疫的個人責任，但「佛奇醫師接受CNN訪問，卻沒辦法告訴我什麼時候我能打疫苗，或者什麼時候我才能跟家人一起共進晚餐」。

佛奇周末期間接受CNN談話節目「國情咨文」(State of the Union)專訪時，被問到祖父母如果已經接種新冠疫苗，是否可以探訪還沒施打疫苗的孫子孫女。佛奇回答：「相關建議稍後將會宣布。我不願意現在就在電視上公開宣布。我比較希望先跟研究團隊坐下來，查看資料。」

梅根‧馬侃說，佛奇的發言傳遞訊息很糟糕，缺乏協調，不如她在網路上看到的以色列防疫看板，承諾民眾打了疫苗就能跟友人一起上酒吧。

她說：「我，梅根‧馬侃，『觀點』節目共同主持人，不知道如何或何時接種疫苗。我想打疫苗，就算清晨三點打電話通知我，任何時間任何地點，我都會去打疫苗。我想善盡責任，排隊等候，但疫苗配送簡直是災難。我知道川普總統要負責任，但如今已是拜登執政。」

她表示，「已經受不了佛奇醫師了」，拜登政府應該開除佛奇，改找「懂科學的人」上場。