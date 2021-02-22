川普稅務調查重點：檢方是否起訴川普、集團及川普家人

前總統的川普。美聯社

最高法院裁定出爐，讓紐約檢方取得川普 累計八年稅務資料獲致重大進展。紐約時報 分析，這起調查案接下來的發展重點在於，紐約郡區域檢察官(District Attorney of New York County)萬斯(Cyrus Vance Jr.)是否以刑事罪名起訴身為前總統的川普、川普集團高層主管以及川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)、次子艾力克‧川普(Eric Trump)。

卸任之後的川普，已經不再擁有身為總統期間得免遭起訴的「司法保護傘」。萬斯22日發表簡短聲明指出：「工作將持續下去。」川普集團並未對媒體發表評論，川普及辯護律師長期以來則以「獵巫行動」定調檢方的調查行動。

近年來，萬斯率領團隊一直將調查核心鎖定於川普、川普集團主管是否觸犯與銀行有關的保險詐騙及稅務詐騙等。紐約時報指出，早在最高法院宣布裁定之前，萬斯辦公室過去幾個月裡已悄悄加強力道，連發十多張傳票並且訊問多名證人，包括為川普提供貸款 的德意志銀行(Deutsche Bank)前任員工。

萬斯近來發布的一連串傳票，對於調查行動而言深具「直搗黃龍」策略：釐清川普集團是否為旗下房地產價值灌水，以便取得條件更好的貸款，但同一時間卻刻意短報房地產價值，得以減少繳交地產稅(property taxes，又稱房產稅)。

紐約時報報導，消息人士透露，萬斯檢察官辦公室調查人員本周就將邁出關鍵第一步，向負責為川普集團處理稅務事務的馬薩爾斯(Mazars USA)會計事務所收取川普帳戶資料。

調查人員把大批資料送交萬斯辦公室之後，緊接著由檢察官、法證會計師(forensic accountants)、分析師組成的團隊，便將針對川普及川普集團主管是否觸犯各種金融犯罪，展開大規模調查。馬薩爾斯會計事務所的帳戶資料，將可讓檢方調查團隊得以窺得川普集團操作手段的全貌，也就是對於旗下房地產價值多少，以兩面手法對付貸款銀行與稅務機關。

報導分析，目前仍無法確定的，檢方是否果真將對川普、川普集團主管及川普兩名已成年兒子提出刑事起訴。