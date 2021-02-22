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最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

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最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

記者羅曉媛、記者顏伶如／華盛頓報導
曼哈頓地方檢察官萬斯(Cyrus R. Vance, Jr.)。美聯社
曼哈頓地方檢察官萬斯(Cyrus R. Vance, Jr.)。美聯社

最高法院22日再度否決前總統川普要求豁免提供稅務及其他財務記錄的要求，此判決給常年拒絕公開報稅記錄的川普當頭一棒，也給曼哈頓地方檢察官萬斯(Cyrus R. Vance, Jr.)調查川普及其企業是否涉及稅務、保險和銀行欺詐鋪平道路。

萬斯正調查川普在2016年大選前給豔星支付「封口費」，以及川普公司是否人為虛高川普資產價值，以便獲得更多貸款等事宜，他早在2019年就要求川普及其公司聘用的馬薩爾斯(Mazars)會計事務所，提供川普自2011年以來的報稅記錄和其他財務紀錄，但川普及其律師團隊先後以總統豁免等理由阻攔。

法院紀錄顯示，萬斯追查重點在於川普集團是否涉及大規模刑事犯罪，例如川普家族企業涉及保險詐騙、稅務詐騙以及屬於重罪的偽造商業紀錄(falsifying business records)。偽造商業紀錄最高面臨一年有期徒刑及罰金、緩刑。

最高法院去年駁回了川普「絕對豁免」的要求，之後川普團隊又發起新的司法挑戰，稱萬斯要求提供稅表的大陪審團傳票(grand jury subpoena)過於寬泛，且是對其的惡意騷擾，但這些挑戰均在聯邦巡迴上訴法院遭駁回，此次也再遭最高法院拒絕。

最高法院22日的裁定，意味著萬斯將可從為川普集團處理稅務事務的馬薩爾斯(Mazars)會計事務所，獲得川普集團稅務紀錄。最新裁決並不代表川普須向公眾公開稅表，根據紐約州法，提交大陪審團的資料須保密，但此判決讓萬斯得以執行傳票，讓川普的會計師交出川普常年不願向檢方或國會公開的稅務與財務紀錄。

這起刑事犯罪調查調查若罪名成立，川普面臨的法律後果可能將是巨額罰金。

萬斯同日在推特簡短回應最高法院判決：「工作繼續。」川普團隊暫無評論。

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