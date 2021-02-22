我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2813萬 德州破260萬

BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

真香！推特開鍘川普股價暴跌 如今創新高

編譯林奇賢／綜合外電
美國國會暴亂事件落幕後，川普接連遭到推特、臉書等社群平台終止權限。路透
美國國會暴亂事件落幕後，川普接連遭到推特、臉書等社群平台終止權限。路透

在美國前總統川普推特帳號上月遭永久停用後，推特股價一度跌到低於2013年上市首日的開盤價，但有趣的是，世人的記憶總是短暫的，推特股價觸底反彈後持續上攻，2月19日收盤價攀抵72.28美元，創下歷來新高紀錄。

彭博資訊報導，在推特開鍘川普後，該公司股價確實湧現短期賣壓，原因是投資人預估推特將流失川普所貢獻的大量流量，畢竟川普在去年大選拿下7,400萬票，且川普推特帳號的追蹤人數達8,800萬人。

不過，在推特股價歷經多年來的波動後，這家公司又重獲投資人的青睞，主要是推特的產品改良、更積極的內容審查，有助該公司的用戶人數重返穩定成長。看來推特多年來讓服務變得簡潔有力、改善廣告功能的付出，終究有所回報。

推特今年來漲幅達33%，甚至還優於Snap、Pinterest等社群媒體公司。至於多年來股價表現都勝過推特的臉書，今年來下跌4.3%。臉書、Snap也都禁用川普的帳號。

推特挾著改良的服務，使用戶顯著且持續成長。推特每日活躍用戶連續五季都超過20%，且本季可望再度達標，儘管推特上月才永久停用川普帳號。

Keybanc Capital markets分析師帕特森表示，在用戶持續成長方面，推特的前景仍不錯，因此帕特森上月上調推特至相當於「買進」的評等。他還說，若推特用戶持續以相同速度擴增，並改善將用戶「變現」的能力，這檔股票會是相對值得的投資標的。

推特 川普 股價

上一則

美債殖利率利差寫2014年來最大 道瓊期指跌逾150點

延伸閱讀

川普卸任後首公開演說 潘斯拒出席 幕僚：已友好分手

川普卸任後首公開演說 潘斯拒出席 幕僚：已友好分手
川普放寬水電限制政策 拜登擬重審修正

川普放寬水電限制政策 拜登擬重審修正
拜登聯手歐洲抗中俄 歐洲卻意興闌珊

拜登聯手歐洲抗中俄 歐洲卻意興闌珊
彈劾川普無罪

彈劾川普無罪

熱門新聞

16日，德州理查森市(Richardson)，市政人員拿著鏟子清理已結冰的路面，他身後是結了冰的噴泉。(美聯社)

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

2021-02-17 11:23
聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，右引擎故障起火。(取自thedrive.com網站)

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

2021-02-20 19:05
德州周一晚間降到華氏2度，城市被大雪覆蓋。(美聯社)

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

2021-02-15 18:54
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲，被發現在德州暴雪成災之際，帶著妻子搭機飛往墨西哥渡假。(美聯社)

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

2021-02-18 12:06
圖為世界衛生組織疫情溯源調查團人員在中國實地考察期間，曾穿著防護衣進入湖北省動物疫病預防控制中心。(美聯社)

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

2021-02-14 15:02
花旗集團去年8月匯款出錯，但紐約法院裁決收款人不付返還多匯的5億美元。(路透)

花旗的錯不是你的錯！ 法官：多匯的5億元 收款人免還

2021-02-16 19:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手
「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義