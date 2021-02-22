真香！推特開鍘川普股價暴跌 如今創新高

美國國會暴亂事件落幕後，川普接連遭到推特、臉書等社群平台終止權限。路透

在美國前總統川普 的推特 帳號上月遭永久停用後，推特股價 一度跌到低於2013年上市首日的開盤價，但有趣的是，世人的記憶總是短暫的，推特股價觸底反彈後持續上攻，2月19日收盤價攀抵72.28美元，創下歷來新高紀錄。

彭博資訊報導，在推特開鍘川普後，該公司股價確實湧現短期賣壓，原因是投資人預估推特將流失川普所貢獻的大量流量，畢竟川普在去年大選拿下7,400萬票，且川普推特帳號的追蹤人數達8,800萬人。

不過，在推特股價歷經多年來的波動後，這家公司又重獲投資人的青睞，主要是推特的產品改良、更積極的內容審查，有助該公司的用戶人數重返穩定成長。看來推特多年來讓服務變得簡潔有力、改善廣告功能的付出，終究有所回報。

推特今年來漲幅達33%，甚至還優於Snap、Pinterest等社群媒體公司。至於多年來股價表現都勝過推特的臉書，今年來下跌4.3%。臉書、Snap也都禁用川普的帳號。

推特挾著改良的服務，使用戶顯著且持續成長。推特每日活躍用戶連續五季都超過20%，且本季可望再度達標，儘管推特上月才永久停用川普帳號。

Keybanc Capital markets分析師帕特森表示，在用戶持續成長方面，推特的前景仍不錯，因此帕特森上月上調推特至相當於「買進」的評等。他還說，若推特用戶持續以相同速度擴增，並改善將用戶「變現」的能力，這檔股票會是相對值得的投資標的。