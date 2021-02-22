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BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

美國首位墨西哥裔太空人 移民農夫12年追夢成功

聯合新聞網 / 綜合報導
美國第一個墨西哥裔太空人。圖／取自abc7
美國第一個墨西哥裔太空人。圖／取自abc7

美國廣播公司abc報導，加州農夫埃爾南德斯（Jose Hernandez）曾任美國國家航空暨太空總署（NASA）第一個墨西哥裔太空人在史上留名。最新的火星任務再次點燃他對太空的熱情。

埃爾南德斯兒時每年都會跟著父母從墨西哥北上加州，從事數個月勞力密集的農務工作。他10歲時還在學習英文，數學和科學方面表現出色，當時就體認自己想成為一名太空人。

埃爾南德斯說自己1972年看到電視上阿波羅號執行任務後，向父親講述了內心夢想，獲得父親鼓勵，直言：「父親是我夢想的幕後推手。」

埃爾南德斯耗時12年申請進入美國國家航空暨太空總署工作，期間被拒絕了11次。

他最終在2004年12,000名候選人海選中脫穎而出，2年後執行太空任務，並在2009年擔任太空梭航太工程師，執行14天飛往國際太空站的任務，任務最後因天氣改變了他們的飛行路線，迫使他們降落在加州的愛德華空軍基地，距離他小時候從事農務不到130公里處。

埃爾南德斯透露人們雖然不會公開質疑他的背景，他仍能意識到人們的懷疑，並偶爾會自問：「我真的屬於這裡嗎？」

埃爾南德斯2011年離開美國國家航空暨太空總署，現從事諮詢業務，是5個孩子的爸。

他坦承自己仍十分想念太空任務：「我期待有天電話響起，對方會說：『嘿你知道的，我們有機會給你』。我會說：『請讓我歸隊，我要加入』。」

太空 美國 加州

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