譴責葛謨涉隱瞞病歿數？白宮發言人避而不談

白宫發言人莎琪21日電視受訪時被問到紐約州長葛謨近日因處理新冠病毒與患病老人事件遭到批評時，顧左右而言他。(美聯社)

紐約州 州長葛謨 (Andrew Cuomo)涉及疑似隱瞞養老院實際的新冠肺炎染疫死亡人數，正鬧得沸沸揚揚；媒體記者21日向白宮發言人莎奇(Jen Psaki)問道，拜登 總統是否認為葛謨仍是防疫的「黃金標準」時，莎奇避而不談且拒絕譴責。

美國廣播公司(ABC)白宮記者卡爾(Jonathan Karl)在記者會上向莎奇提問：「拜登總統是否還認為葛謨仍是抗疫領導的黃金標準」，只見莎奇四兩撥千金地回覆：「我們將持續與葛謨合作，就像我們和其他州的州長一樣。葛謨扮演重要的角色，協助紐約州的居民取得需要的幫助，確保能與我們和各州州長保持密切的聯繫。」

葛謨近日身陷新冠養老院病歿人數虛報醜聞，被指控其執政團隊謊報老人照護中心感染新冠肺炎的死亡人數，目前正遭到聯邦調查局(FBI)的調查；公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)的調查更證實，紐約州年長者死亡人數的統計有不實的疑慮。

該調查最初針對非營利組織的指控，葛謨於去年3月25日至5月10日執行的政策造成老人照護中心超過1000人死亡，調查報告雖然澄清葛謨的政策並非導致那些人死亡的主要原因，卻也揭露：「聯邦衛生部在去年7月6日公布的老人照護中心死亡人數，與州政府的數據不符」。

面對紐約州老人照護中心是否隱瞞實情的調查，莎奇僅回覆一切「交由司法調查」，並說：「我們會持續和各州州長保持合作，也包括葛謨，因為我們相信紐約州以及全國人民都需要幫助，才能共同度過這段經濟艱難的時刻，而這也會是我們的目標。」

卡爾再次提問，要求莎奇只要回答「是或不是」，莎奇拒絕並說：「答案並非只有是或否，我認為總統正在朝他的目標前進，而我不會在總統的身上貼任何標籤。我的工作是協助溝通，讓你們了解總統和我們的團隊目標為何。」