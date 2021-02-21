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美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

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美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

編譯陳韻涵／綜合21日電
拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底增億劑，足夠全民皆可接種。圖為拜登總統11日視察華府國家衛生研究院，聽取免疫專家柯貝特(右)解說。(美聯社)
拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底增億劑，足夠全民皆可接種。圖為拜登總統11日視察華府國家衛生研究院，聽取免疫專家柯貝特(右)解說。(美聯社)

拜登總統希望在就職日100天內讓1億人接種疫苗，這個目標乍聽之下遙不可及，但根據現行疫苗接種速率，可望穩步實現，甚至能在夏末前讓所有成人都完成接種。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，截至21日上午，全美目前注射6309萬634劑莫德納(Moderna)與輝瑞(Pfizer)-BioNTech 疫苗新冠疫苗，總配送量為7520萬4965劑。

CDC表示，截至21日已有4362萬8092人接種至少一劑疫苗，1886萬5319人完成兩劑接種，其中651萬9848劑疫苗在長照機構施打。

每天接種170萬劑 未來希望翻倍

上星期，每天平均接種的疫苗數量增至170萬劑，不久後可望達成翻倍的目標。

喬治華盛頓大學公共衛生教授溫麟衍(Leana Wen)表示，樂見政府致力達到每天300萬劑接種的目標，「我希望降低病毒傳播風險，還請每個人幫忙，達成這個目標。」

新冠疫苗供應仍相對受限，後勤配送則受到極端冬季事件延後，上周遲送約600萬劑疫苗，但未來幾周將在第三家藥廠的疫苗獲准緊急使用授權(EUA)後，趕上落後的進度。

拜登19日參訪密西根的輝瑞疫苗工廠時說：「有疫苗是一回事，讓人願意挽袖接種很困難。」

疫苗配送加快腳步 美13%已接種

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)去年12月EUA輝瑞與莫德納疫苗以來，兩家藥廠已配送7500萬劑疫苗，其中6300萬劑已注射，相當於美國人口的13%已接種；換言之，拜登1月20日就職以來，已有近4500萬人接種疫苗。

疫苗配送的速度即將加快，未來五周半將運送1億4500萬劑疫苗，預料在5月底前增加配送兩億劑，7月底前在多送兩億劑。

嬌生疫苗即將加入 一劑就能免疫

FDA近期可能通過嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗的EUA，嬌生的疫苗只需要一劑就能達到免疫功效，不像莫德納和輝瑞需要打兩劑，但嬌生第一批的疫苗產量並不多。

白宮新冠肺炎防疫小組聯絡人齊安茲(Jeff Zients)說：「我們將從幾百萬的庫存開始。」

如果考量三大廠商的疫苗總量，嬌生新疫苗的加入可望讓所有美國成人在6月底之前都接種疫苗，這樣的防疫進展比原訂計畫提前一個月。

拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底增億劑，足夠全民皆可接種。圖為拜...
拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底增億劑，足夠全民皆可接種。圖為拜登政府在洛杉磯加州州立大學校園設立的大型新冠疫苗接種站，多個帳篷供民眾注射疫苗。(美聯社)

疫苗 輝瑞 拜登

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