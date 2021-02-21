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曾任納粹集中營守衛 95歲老翁遭美國驅逐出境

中央社／華盛頓20日綜合外電報導

美國司法部今天宣布，一名已在美國生活逾60年的95歲德國公民，因曾經擔任納粹集中營守衛，今天已遭遣返回德國。

法新社報導，美國司法部表示，柏格（Friedrich Karl Berger）之前住在田納西州（Tennessee），擁有德國公民身分。他曾於1945年擔任諾因加默集中營（Neuengamme Concentration Camp）守衛，並參與「納粹支持的迫害行徑」，遭美國驅逐出境。柏格自1959年起就在美國生活。

代理司法部長威金森（Monty Wilkinson）說：「把柏格驅逐出境展現出美國司法部及其執法夥伴的承諾，意即對於參與納粹暴行、違反人道罪與侵害人權的人，美國不會變成他們的避風港。」

美國移民暨海關執法局（ICE）聲明中指出，柏格曾於靠近德國麥本（Meppen）的附屬集中營擔任守衛。這個附屬營環境「惡劣」，並奴役囚犯「至筋疲力竭和死亡的地步」。囚犯中包含俄羅斯人、波蘭人、荷蘭人、猶太人與其他人士。

柏格坦承他負責看守囚犯以防他們逃脫，且他亦曾參與集中營強制撤離作業，該次撤離導致70名囚犯死亡。

但柏格也表示，他不知道囚犯們被虐待，也不清楚有人死亡。他說他只是按命令行事。

德國尺力（Celle）檢察官辦公室表示，柏格已抵達法蘭克福（Frankfurt），接下來他將接受盤問。

柏格於2020年2月遭田納西州曼菲斯（Memphis）的法院裁定驅逐。然而，同年12月德國檢察官因證據不足撤回對柏格的指控，目前還不清楚他在德國是否將面臨審判。

美國 德國 司法部

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