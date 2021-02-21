我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

紐奧良槍店爆槍案 槍手射殺2人後遭擊斃

拜登、杜魯多將線上峰會 美加油管後續受關注

中央社／華盛頓20日電
美國總統拜登(左)將與加拿大總理杜魯多(右)於23日進行線上峰會。圖為兩人2016年在加拿大會面。(路透資料照片)
美國總統拜登(左)將與加拿大總理杜魯多(右)於23日進行線上峰會。圖為兩人2016年在加拿大會面。(路透資料照片)

美國總統拜登預定23日與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）舉行雙邊會議。儘管採視訊方式，但仍將是拜登以總統身分舉行的第一場與外國領袖的雙邊峰會。

根據白宮今天發布聲明指出，兩國領袖將在線上會議，就2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和氣候變遷等議題「檢討雙方的共同作為」。

法新社報導，拜登已不是頭一回把自己的「第一次」殊榮做給加拿大，在他上任僅兩天的第一通打給外國領袖的電話，就是打給杜魯多。

拜登就任後公布氣候議題行政命令，包括取消具爭議的美加輸油管「基石XL」（Keystone XL）計畫許可，以及重返2015巴黎氣候協定，這兩項作法都推翻了前總統川普的氣候政策。

今天白宮聲明中並未提到雙方會否觸及基石XL計畫。基石XL計畫連結加拿大亞伯達省（Alberta）油砂田到美國德州海岸的煉油廠，在拜登決定取消後，已成為兩國之間高度敏感議題。

基石XL計畫於2008年發起並獲加拿大政府支持，但遭受環保人士批評；美國前總統歐巴馬任內擋下此案，但在川普任內又開綠燈。

杜魯多先前已對拜登取消美加輸油管計畫表達失望。

拜登 加拿大 美國

上一則

紐奧良槍店爆槍案 槍手射殺2人後遭擊斃

下一則

郵政效率太糟糕 總局長可能下台

延伸閱讀

拜登宣布德州重災區 南方30萬戶仍無電可用

拜登宣布德州重災區 南方30萬戶仍無電可用
拜登呼籲歐洲與美合作 阻止伊朗破壞穩定行為

拜登呼籲歐洲與美合作 阻止伊朗破壞穩定行為
美前財長桑默斯示警：Fed最快可能明年升息

美前財長桑默斯示警：Fed最快可能明年升息
漲最低薪、發1400元紓困金…眾院下周表決

漲最低薪、發1400元紓困金…眾院下周表決

熱門新聞

16日，德州理查森市(Richardson)，市政人員拿著鏟子清理已結冰的路面，他身後是結了冰的噴泉。(美聯社)

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

2021-02-17 11:23
德州周一晚間降到華氏2度，城市被大雪覆蓋。(美聯社)

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

2021-02-15 18:54
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲，被發現在德州暴雪成災之際，帶著妻子搭機飛往墨西哥渡假。(美聯社)

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

2021-02-18 12:06
聯邦政府並未限定接種疫苗須為美國人，因此吸引不少外國富人湧來美國打疫苗。佛州西棕櫚灘郡因一個叫MorseLife Health System非牟利長照機構因先為富人打疫苗，已被調查。 (美聯社)

「非公民也能打」外國人湧美 搶著打疫苗

2021-02-13 21:46
聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，右引擎故障起火。(取自thedrive.com網站)

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

2021-02-20 19:05
圖為世界衛生組織疫情溯源調查團人員在中國實地考察期間，曾穿著防護衣進入湖北省動物疫病預防控制中心。(美聯社)

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

2021-02-14 15:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」

日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題