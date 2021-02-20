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紐奧良槍店爆槍案 槍手射殺2人後遭擊斃

紐奧良槍店爆槍案 槍手射殺2人後遭擊斃

編譯陳韻涵／綜合20日電
警方將現場封鎖，並在槍店外蒐證。(美聯社)
警方將現場封鎖，並在槍店外蒐證。(美聯社)

路易斯安納州紐奧良(New Orleans)警長表示，紐奧良郊區一間槍械商店20日發生槍擊案，槍手射殺兩人後，顧客和店員朝行兇者開火，兇嫌當場被打死。

美聯社報導，傑佛遜區(Jefferson Parish)警長辦公室表示，這起槍案當地時間20日下午2點50分左右，在紐奧良大都會區梅泰里(Metairie)郊區的「傑佛遜槍枝專賣店」(Jefferson Gun Outlet)發生。

警長羅賓多(Joseph Lopinto)表示，兇手先攻擊店裡的兩個人，接著攻擊他人；接著，尚不清楚是顧客還是店員見狀還手，眾人足跡遍及店內外。

警方提供的畫面顯示，店外另有一名男子大喊，「我兒子在哪？」

這家槍店正對傑佛遜區主要幹道，一進門就有許多槍械彈藥可選購，常客通常會從側邊進門，店員也都有配槍。

羅賓多說，除了死者之外，兩名中彈者送醫治療，情況穩定，檢警已著手調查拼湊案發過程。

當時在店裡學習「隱蔽攜帶」(conceal-and-carry)課程的羅素(Tyrone Russell)和喬瑟夫(Wanetta Joseph)表示，聽到急促槍響，聲音比尋常槍響還大。

「我們聽到槍響和慘叫」；羅素說：「警察迅速抵達並護送我們離開，我看到玻璃散落一地，真的很恐怖。」

跟其他學生一起躲在桌子底下的喬瑟夫則說：「超大聲，很像爆炸。」

一名指導員留下陪伴學生，另兩名指導員離開教室並尋槍響走去。

羅素說，當他走出案發現場，可以看見一名男子身中多槍「倒在」停車場，距離他的車子不遠處，店內四周布滿玻璃碎片跟彈殼。

槍案發生後，一名男子焦慮地在槍店外大吼：「我兒子在哪？」(美聯社)
槍案發生後，一名男子焦慮地在槍店外大吼：「我兒子在哪？」(美聯社)

大都會 警察 路易斯安納州

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