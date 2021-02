圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機,才起飛不久,右引擎故障起火。(取自thedrive.com網站)

聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機,才起飛不久,即因右引擎故障,機上碎片掉落科羅拉多州 的Broomfield一處民宅,立即返回丹佛機場 。目前無傷亡報告。

BREAKING



This is the moment United flight 328 landed in DIA



Passengers cheer.



You can see damage to right engine.



Video: Troy Lewis #9news pic.twitter.com/wyYqlEEJgZ