圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅，尚無傷亡報告。(歐新社) 聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，右引擎故障起火。(取自thedrive.com網站) 聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅，立即返回丹佛機場。機上有241人，包括十名機組人員。(歐新社) 聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅，立即返回丹佛機場。目前無傷亡報告。 機上有241人，包括十名機組人員。 聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅。(歐新社) 聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅，立即返回丹佛機場。機上有241人，包括十名機組人員。(歐新社) 聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅，立即返回丹佛機場。機上有241人，包括十名機組人員。(歐新社) 聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅，立即返回丹佛機場。機上有241人，包括十名機組人員。(歐新社) 聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅，立即返回丹佛機場。機上有241人，包括十名機組人員。(歐新社) BREAKINGThis is the moment United flight 328 landed in DIAPassengers cheer. You can see damage to right engine. Video: Troy Lewis #9news pic.twitter.com/wyYqlEEJgZ— Chris Vanderveen (@chrisvanderveen) February 20, 2021 機場 科羅拉多州 上一則 聯準會：繼續為經濟提供強力支撐
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