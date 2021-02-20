圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅，尚無傷亡報告。(歐新社)

聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，右引擎故障起火。(取自thedrive.com網站)

聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅，立即返回丹佛機場。機上有241人，包括十名機組人員。(歐新社)

聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州 的Broomfield一處民宅，立即返回丹佛機場 。目前無傷亡報告。

機上有241人，包括十名機組人員。

聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅。(歐新社)

聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅，立即返回丹佛機場。機上有241人，包括十名機組人員。(歐新社) 聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅，立即返回丹佛機場。機上有241人，包括十名機組人員。(歐新社) 聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅，立即返回丹佛機場。機上有241人，包括十名機組人員。(歐新社) 聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，即因右引擎故障，機上碎片掉落科羅拉多州的Broomfield一處民宅，立即返回丹佛機場。機上有241人，包括十名機組人員。(歐新社)