研究：摩天高樓太沉重 惡化舊金山下沉壓力

專家研究發現，百年來的開發讓舊金山當地平均下沉3.1英寸（約7.9公分）。取材自Pixabay圖庫

舊金山 近200公尺高的千禧塔近十年下沉約41公分，在原本易被擠壓的海灣地形上不斷興建高樓，對地表加重向下壓力，加上當地有海平面上升的威脅，學者有雙重隱憂。

美國 地質調查所（US Geological Survey）專家帕森斯（Tom Parsons）計算舊金山附近每棟高樓的重量，統計出總重量高達3.5兆磅，相當於700萬架波音747飛機的重量壓著讓地球表面下沉。

他的研究發現，百年來的開發讓舊金山當地平均下沉3.1英寸（約7.9公分）。

帕森斯告訴「舊金山紀事報」（The San Francisco Chronicle），在原本就很容易被擠壓的海灣地形上不停建造，部分的衝擊就是帶來傾斜的建物和地面下沉。

帕森斯的研究發表於一月份地球與空間科學相關的AGU Advances期刊。舊金山市區645英尺（約197公尺）高的千禧塔（Millennium Tower）在過去10年下沉16英寸（約41公分），而且一側下沉得比另一側多。眾所周知，大型建築物會向下施加壓力，工程師早有準備。然而有關摩天大樓重量所帶來的整體影響之前並未被深入研究。

人口與建物密集的舊金山、奧克蘭和聖荷西市區重量最大。帕森斯評估當地近100萬棟建築物中，最重的是舊金山國際機場，依次是電動車特斯拉（Tesla）工廠、加州大學 舊金山分校（UCSF ）帕納（Parnassus）醫學園區和聖克拉拉的李維斯體育場（Levi’s Stadium）。

帕森斯計算出建築物施加的向下壓力，然後模擬地球表面如何回應，得出位於舊金山市區、前美國銀行所在的779英尺（約237公尺）摩天大樓對當地帶來最大壓力，次之是千禧塔。

專家指出，海平面上升是舊金山灣區的潛在威脅。到2050年，舊金山海灣的海平面預估將上升約1英尺（約30公分），到本世紀末，海平面可能上升3英尺（約91公分）。