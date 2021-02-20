我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

實彈射擊！緬甸反政變示威 警方開槍造成2死20傷

研究：摩天高樓太沉重 惡化舊金山下沉壓力

中央社／舊金山19日專電
專家研究發現，百年來的開發讓舊金山當地平均下沉3.1英寸（約7.9公分）。取材自Pixabay圖庫
專家研究發現，百年來的開發讓舊金山當地平均下沉3.1英寸（約7.9公分）。取材自Pixabay圖庫

舊金山近200公尺高的千禧塔近十年下沉約41公分，在原本易被擠壓的海灣地形上不斷興建高樓，對地表加重向下壓力，加上當地有海平面上升的威脅，學者有雙重隱憂。

美國地質調查所（US Geological Survey）專家帕森斯（Tom Parsons）計算舊金山附近每棟高樓的重量，統計出總重量高達3.5兆磅，相當於700萬架波音747飛機的重量壓著讓地球表面下沉。

他的研究發現，百年來的開發讓舊金山當地平均下沉3.1英寸（約7.9公分）。

帕森斯告訴「舊金山紀事報」（The San Francisco Chronicle），在原本就很容易被擠壓的海灣地形上不停建造，部分的衝擊就是帶來傾斜的建物和地面下沉。

帕森斯的研究發表於一月份地球與空間科學相關的AGU Advances期刊。舊金山市區645英尺（約197公尺）高的千禧塔（Millennium Tower）在過去10年下沉16英寸（約41公分），而且一側下沉得比另一側多。眾所周知，大型建築物會向下施加壓力，工程師早有準備。然而有關摩天大樓重量所帶來的整體影響之前並未被深入研究。

人口與建物密集的舊金山、奧克蘭和聖荷西市區重量最大。帕森斯評估當地近100萬棟建築物中，最重的是舊金山國際機場，依次是電動車特斯拉（Tesla）工廠、加州大學舊金山分校（UCSF ）帕納（Parnassus）醫學園區和聖克拉拉的李維斯體育場（Levi’s Stadium）。

帕森斯計算出建築物施加的向下壓力，然後模擬地球表面如何回應，得出位於舊金山市區、前美國銀行所在的779英尺（約237公尺）摩天大樓對當地帶來最大壓力，次之是千禧塔。

專家指出，海平面上升是舊金山灣區的潛在威脅。到2050年，舊金山海灣的海平面預估將上升約1英尺（約30公分），到本世紀末，海平面可能上升3英尺（約91公分）。

舊金山 美國 加州大學

上一則

紐約檢方傳訊稅務單位 對川普名下公司進行調查

延伸閱讀

制止針對亞裔仇恨犯罪 趙美心籲團結

制止針對亞裔仇恨犯罪 趙美心籲團結
金山鼓勵接種 往返疫苗站點公交免費

金山鼓勵接種 往返疫苗站點公交免費
亞太裔傳統文化基金會論壇籲：亞裔、非裔社區合作 開啟新常態

亞太裔傳統文化基金會論壇籲：亞裔、非裔社區合作 開啟新常態
爭議不斷 民眾發起罷免金山學區官員

爭議不斷 民眾發起罷免金山學區官員

熱門新聞

16日，德州理查森市(Richardson)，市政人員拿著鏟子清理已結冰的路面，他身後是結了冰的噴泉。(美聯社)

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

2021-02-17 11:23
麻省理工學院的中國博士生潘勤軒，被警方列為蔣凱文遭槍殺一案的密切關係人。(取自推特)

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

2021-02-12 09:24
德州周一晚間降到華氏2度，城市被大雪覆蓋。(美聯社)

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

2021-02-15 18:54
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲，被發現在德州暴雪成災之際，帶著妻子搭機飛往墨西哥渡假。(美聯社)

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

2021-02-18 12:06
聯邦政府並未限定接種疫苗須為美國人，因此吸引不少外國富人湧來美國打疫苗。佛州西棕櫚灘郡因一個叫MorseLife Health System非牟利長照機構因先為富人打疫苗，已被調查。 (美聯社)

「非公民也能打」外國人湧美 搶著打疫苗

2021-02-13 21:46
圖為世界衛生組織疫情溯源調查團人員在中國實地考察期間，曾穿著防護衣進入湖北省動物疫病預防控制中心。(美聯社)

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

2021-02-14 15:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節
為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎
「60分鐘」前製作人新書爆：他藏川普、柯林頓性愛影片

「60分鐘」前製作人新書爆：他藏川普、柯林頓性愛影片