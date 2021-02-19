我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗打1劑效力達85% 一般冰箱能儲存2周

「美國回來了」 拜登促美歐合作應對中俄

「60分鐘」前製作人新書爆：他藏川普、柯林頓性愛影片

記者顏伶如／綜合報導
英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(圖右)，傳在2016年接受CBS訪問時說，淫魔艾普斯坦(圖左)手中握有川普和柯林頓等名人的性愛影片。(美聯社)
英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(圖右)，傳在2016年接受CBS訪問時說，淫魔艾普斯坦(圖左)手中握有川普和柯林頓等名人的性愛影片。(美聯社)

哥倫比亞電視公司(CBS)新聞雜誌「60分鐘」節目前製作人羅森(Ira Rosen)在16日出版新書中爆料，稱捲入淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)性醜聞案的英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)2016年接受訪問時，在他的誘導下，不經意說溜嘴，承認艾普斯坦手中握有包括紐約房地產大亨川普、前總統柯林頓等名人的性愛影片。

羅森在回憶錄「時鐘滴答作響：60分鐘節目幕後花絮」(Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes)中寫道，麥斯威爾接受訪問時坦承，艾普斯坦偷偷錄下川普、柯林頓等知名朋友與包括未成年少女在內的性愛影片；當時羅森要求麥斯威爾提供川普的錄影檔，麥斯威爾則回答不知道影片放在何處。

先前媒體報導傳出，艾普斯坦為知名人物安排性招待並偷錄過程，以影片畫面做為日後要脅工具；遭艾普斯坦逼迫賣淫的受害婦女法米爾(Maria Farmer)、裘弗利( Virginia Roberts Giuffre)均曾指控，在艾普斯坦6500萬元紐約豪宅裡，看過整間屋子都裝有監視器鏡頭，就連浴室也不例外。

羅森指出，訪問麥斯威爾的時間是2016年總統大選前，當時麥斯威爾支持對象是民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓；但麥斯威爾拒絕提供川普錄影檔給羅森，並說：「如果你拿到川普的影片，你就必須也報導柯林頓的」。

羅森寫道，由於直覺艾普斯坦肯定握有川普等名人的性愛影片，因此2016年初約訪麥斯威爾，並且透過套話從她口中問出確實有影片存在。麥斯威爾則說：「我不知道影片放在哪裡。」

書中寫道，羅森對麥斯威爾說，請她代為向艾普斯坦索取影片，因為川普可能贏得大選；但麥斯威爾回答：「我是媒體大亨的女兒，我知道你們的思考模式。如果你們報導其中一方，就一定也要報導另一方。如果你拿到川普的影片，你就必須也報導柯林頓的。」

麥斯威爾說，不希望看到川普當選，喜萊莉‧柯林頓民調大幅領先，沒必要讓川普影片曝光。

艾普斯坦2019年夏天遭控為權貴人士仲介性服務而被捕，但後來在獄中自殺身亡；艾普斯坦生前女友麥斯威爾2020年7月在新罕布夏州被美國聯邦調查局(FBI)探員逮捕，遭到紐約聯邦檢察官六項罪名起訴，包括招攬未成年者賣淫。

川普 柯林頓 紐約

上一則

第1隻複製「黑足雪貂」亮相 玲瓏可愛但內心狂野

延伸閱讀

挺川投資家遭控偽造文書幫外國遊說 判處坐牢12年

挺川投資家遭控偽造文書幫外國遊說 判處坐牢12年
伊凡卡表明不選佛州參議員 前白宮幕僚長有意角逐州長

伊凡卡表明不選佛州參議員 前白宮幕僚長有意角逐州長
投書成最後稻草…川普與麥康諾撕破臉 黨內憂期中選舉

投書成最後稻草…川普與麥康諾撕破臉 黨內憂期中選舉
拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

熱門新聞

16日，德州理查森市(Richardson)，市政人員拿著鏟子清理已結冰的路面，他身後是結了冰的噴泉。(美聯社)

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

2021-02-17 11:23
麻省理工學院的中國博士生潘勤軒，被警方列為蔣凱文遭槍殺一案的密切關係人。(取自推特)

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

2021-02-12 09:24
德州周一晚間降到華氏2度，城市被大雪覆蓋。(美聯社)

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

2021-02-15 18:54
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲，被發現在德州暴雪成災之際，帶著妻子搭機飛往墨西哥渡假。(美聯社)

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

2021-02-18 12:06
聯邦政府並未限定接種疫苗須為美國人，因此吸引不少外國富人湧來美國打疫苗。佛州西棕櫚灘郡因一個叫MorseLife Health System非牟利長照機構因先為富人打疫苗，已被調查。 (美聯社)

「非公民也能打」外國人湧美 搶著打疫苗

2021-02-13 21:46
圖為世界衛生組織疫情溯源調查團人員在中國實地考察期間，曾穿著防護衣進入湖北省動物疫病預防控制中心。(美聯社)

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

2021-02-14 15:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了
拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡

移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡
蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪