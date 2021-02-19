第1隻複製「黑足雪貂」亮相 玲瓏可愛但內心狂野

科學家首度成功複製美國瀕危物種「黑足雪貂」，取名伊麗莎白·安妮，去年12月10日出生，看來玲瓏可愛，但未經母親撫育而生的她，「內心狂野」。(路透)

第一個被科學家成功複製的美國 瀕危物種「黑足雪貂」(black-footed ferret)18日首度與世人見面。名為伊麗莎白·安妮(Elizabeth Ann)的這隻食肉動物，去年12月10日出生。美國魚類和野生動物服務局說，複製黑足雪貂「安妮」看來玲瓏可愛，但未經母親撫育而生的牠，「內心狂野」，照顧起來要很小心。

安妮出生在科羅拉多州柯林斯堡(Fort Collins)魚類和野生動物服務局黑足雪貂繁殖場。科學家用一隻在1988年去世、名叫「威拉」(Willa)的冷凍雪貂遺體基因，將安妮複製出來。威拉被冷凍時，DNA技術仍在初期發展階段。

黑足雪貂是一種鼬鼠，眼睛周圍有如同強盜眼罩的黑斑；夜行性的牠們以草原土撥鼠為食，主要生活在洞穴中。

早在黑足雪貂被複製前，即已被復育成功。早期，牧場經營者認為草原土撥鼠害牠們無法養牛，於是大量射殺並在草原棲地放毒，黑足雪貂連帶受害，一度被認為滅絕，直到1981年懷俄明州 一隻名叫謝普(Shep)的牧場犬帶回一隻死黑足雪貂回家，人們才發現牠仍倖存。

1990年代迄今，科學家找到剩餘黑足雪貂並展開圈養繁殖計畫，並在美西、加拿大和墨西哥數十個地點釋放了數千隻雪貂。目前所有重新復育的雪貂都是七隻倖存雪貂的後代，遺傳相似性讓這些雪貂容易罹患腸道寄生蟲和鼠疫之類的疾病。

安妮的複製基因來自冷凍威拉。另外還有來自全球1100多個物種和亞種的細胞，和威拉一樣被冷凍在聖地亞哥動物園 環球公司(San Diego Zoo Global)經營的「冷凍動物園」。最終，科學家或許可以透過基因編輯，複製出更多動物。

科學家表示，基因複製技術最終可能可以復原已滅絕物種，例如「旅鴿」(passenger pigeon)。目前的複製技術，可望協助瀕臨滅絕物種；去年夏天在德州一家工廠出生的複製蒙古野馬，即是其一。

專注於生物科技的保育類非營利組織「復甦」(Revive＆Restore)首席科學家諾沃克(Ben Novak)表示，「生物科技和基因組數據確實可以結合保育工作，讓事情大為改觀。」Revive＆Restore組織負責協調雪貂和蒙古馬的複製工作。

美國魚類和野生動物服務局復育協調員戈柏(Pete Gober)表示，「複製技術基本上可凍結時間並讓細胞再生。我們現在還做不到修補基因組並賦予任何遺傳抗性的程度，但這在將來是可能的。」