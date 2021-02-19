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輝瑞疫苗低溫儲存條件料將放寬 可放藥局冷凍櫃

中央社／法蘭克福19日電
輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech SE已向美國衛生主管機關提出要求，放寬他們的COVID-19疫苗超低溫儲存條件，可能藥局冷凍櫃就可存放。 路透
輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech SE已向美國衛生主管機關提出要求，放寬他們的COVID-19疫苗超低溫儲存條件，可能藥局冷凍櫃就可存放。 路透

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech SE已向美國衛生主管機關提出要求，放寬他們的COVID-19疫苗超低溫儲存條件，可能藥局冷凍櫃就可存放。

路透社報導，一旦美國食品暨藥物管理局（FDA）批准變更，形同對世界其他衛生主管機關釋出有力訊息，顯示這款2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗配送低收入國家的困難可望紓解。

上述兩家公司已向FDA遞送新的溫度資料，以佐證更新現行標籤，可讓藥劑小瓶儲放在攝氏零下15度至零下25度為期兩週。

現行標籤要求此疫苗需在攝氏零下60度至零下80度儲存，意味疫苗必須以特殊設計貨櫃來運送。

輝瑞&BNT疫苗的超低溫儲存要求，在疫苗接種計畫剛施行時，美國各州之間掀起一陣乾冰爭奪戰，例如偏遠地區沒有特殊冷凍設備的地方，變通方法是將疫苗放在乾冰中短暫存放。

約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）資深學者艾達佳（Amesh Adalja）表示，較高的溫度應可「讓世界許多不具備超低溫儲存設備的地方（或甚至在美國）使用這支疫苗的能力大大提升」。

FDA證實已收到輝瑞提出的要求，並說授權的改變，包括佐證資料，都要由公司方面提出。FDA表示，新的授權將透過同意函或再次發布授權函通知，兩者中無論哪種方式都會在FDA的網站上公布。

兩家公司表示，疫苗新資料也將在未來幾週內提送全球衛生主管機構。

疫苗 美國 FDA

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