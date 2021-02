德州暴風雪大停電 唯一營業披薩店員工忙到累癱

德州 近日遭遇百年來最嚴重暴風雪 ,許多人家無電可用,這時聖安東尼奧(San Antonio)所有披薩店都暫時歇業,只有一家達美樂(Dominos)披薩店仍正常營業。

這家店的員工迪路納(July DeLuna)昨天在臉書上傳一張員工忙到累癱在工作台邊的照片 並表示原本準備賣到週末的食材,在短短4小時內全數賣光。

迪路納還說,他們接了無數的訂單,無數人對他們吆喝,他們也說了無數次抱歉。

Posting a picture that makes them look they’re about to start sobbing under the pressure and claiming they need “recognition” and not “a livable wage” is fucking ghoulish. How do you NOT immediately notice the clash of tone here? https://t.co/UbYJjxVTS2