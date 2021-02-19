德州暴風雪大停電 唯一營業披薩店員工忙到累癱

德州 近日遭遇百年來最嚴重暴風雪 ，許多人家無電可用，這時聖安東尼奧（San Antonio）所有披薩店都暫時歇業，只有一家達美樂（Dominos）披薩店仍正常營業。

這家店的員工迪路納（July DeLuna）昨天在臉書上傳一張員工忙到累癱在工作台邊的照片 並表示原本準備賣到週末的食材，在短短4小時內全數賣光。

迪路納還說，他們接了無數的訂單，無數人對他們吆喝，他們也說了無數次抱歉。

Posting a picture that makes them look they’re about to start sobbing under the pressure and claiming they need “recognition” and not “a livable wage” is fucking ghoulish. How do you NOT immediately notice the clash of tone here? https://t.co/UbYJjxVTS2 — The Ryan Strikers (@Rycaster) February 18, 2021

迪路納表示，他們自己反倒沒有剩下的食物可吃。他們不顧安全開車上班，特地花時間去到店裡，冒著所有風險為所有人提供服務。他們希望顧客能了解，他們如此努力工作不是有此義務，而是因為他們想幫助別人，他們關懷別人。

網友紛紛留言向他們致謝，並幫他們加油打氣。有人說，「感謝你們在這段期間還在為大家服務」、「為達美樂的員工感到非常驕傲，感謝你們的努力工作，上帝保佑你們！！」。

美聯社報導，德州暴風雪來襲使電網不堪負荷，數百萬居民面臨停電好幾天的情況。今天雖已恢復供電，但部分地區尚未脫離危機，許多人仍無法取得安全飲用水。

追蹤美國 停電狀況的網站PowerOutage.us指出，德州有將近18.5萬戶家庭和商店現仍停電，低於兩天前的300萬戶左右。公用事業官員表示，仍可能會進行輪流限電。