挺川投資家遭控偽造文書幫外國遊說 判處坐牢12年

曾捐款近百萬元給川普就職委員會得風險投資家佐伯利(Imaad Zuberi，左)，遭控偽造文書隱瞞代表外國政府向美國高層官員遊說的事實，18日被加州聯邦法院法官判處12年有期徒刑，外加175萬元罰金以及1570萬元賠償。美聯社

曾捐款近百萬元給川普 就職委員會得風險投資家佐伯利(Imaad Zuberi)，遭控偽造文書隱瞞代表外國政府向美國 高層官員遊說的事實，18日被加州 聯邦法院法官判處12年有期徒刑，外加175萬元罰金以及1570萬元賠償。

50歲的佐伯利涉嫌逃稅，2019年已向法院認罪。根據法院紀錄，加州中區美國聯邦法院辦公室調查發現，佐伯利在外國代理人登記資料(foreign agent registration records)造假，從2011年9月至2016年11月間，提供將近100萬元非法政治獻金給多個總統競選團隊及其他公職候選人團隊。

起訴書中並未點名收到佐伯利非法政治獻金的候選人姓名。聯邦檢察官也未在起訴書中透露，佐伯利2016年12月捐給川普就職委員會的90萬政治獻金，背後金源究竟為何。

佐伯利發言人拉賓諾維茲(Steve Rabinowitz)並不願針對法院判決對媒體發表評論。

佐伯利長年捐款給民主黨、共和黨候選人，但從2016年大選期間開始，則大手筆捐款給川普。

國家廣播公(NBC)報導，佐伯利政治捐款對象包括兩黨重量級人物：2015年捐款民主黨總統參選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)，同年裡也捐給當時的加州檢察長賀錦麗，2014年捐款共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)，2011年則捐款歐巴馬競選團隊。

聯邦檢察官對法院指出，佐伯利向外國人士及外國政府代表聲稱，在華府擁有龐大影響力，能夠讓美國政府修改外交政策，也能為客戶開拓商機。

檢方調查發現，雖然某些美國官員願意針對佐伯利的提案配合採取行動，但佐伯利的遊說項目絕大多數以泥牛入海收場，導致客戶損失慘重。