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奧州、路州增列災區 德州仍有60萬人無電可用

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奧州、路州增列暴風雪災區 德州仍有60萬人無電可用

編譯林育正／綜合18日電
德州瑞查森市遭受暴雪襲擊後急凍，自來水管線結冰爆裂，工人不得關閉主供水管道。(美聯社)
德州瑞查森市遭受暴雪襲擊後急凍，自來水管線結冰爆裂，工人不得關閉主供水管道。(美聯社)

全美多個州遭大雪侵襲，拜登政府18日授權聯邦急難管理局(FEMA)將發電機等各類物資送至遭暴風雪衝擊嚴重的地區；政府也將奧克拉荷馬州與路易斯安納州列為災區；德州目前仍有數十萬戶缺水，阿肯色州小岩城累計雪量達15吋，追平1918年的紀錄。

國安顧問與副國安顧問莉茲‧雪伍德蘭道(Liz Sherwood-Randall)表示，FEMA將提供德州醫院和供水站等重要設施60部發電機、72萬9000公升的水，以及超過6萬條毛毯與22萬5000份餐點。此外，官員也備妥柴油供給電廠。

拜登18日也確認奧州與路州為災區；他說：「吉兒與我為德州、奧州以及受災情衝擊的地區祈禱。我已發布緊急狀態，授權FEMA提供發電機遇與物資，更準備好提供一切所需。請留意當地官員的指示，注意自身安全。」

雪伍德蘭道在白宮記者會上表示，目前仍有超過百萬民眾家中停電；儘管受影響人數已從高峰期開始下降，但在重災區德州仍有60萬人無電可用。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也表示，拜登對本次災情格外重視，「總統持續關注德州與附近地區的災情發展，甚至每天接收超過一次簡報，災情絕對是目前的重點關注事項。」

穩定水壓 德州州長促關水龍頭

德州在14日進入緊急狀態，雖然目前電力供應已逐步恢復，但飲用水與食物仍不足；自來水管線結冰造成水壓下降，許多民眾害怕管線結冰而開著水龍頭，但德州州長艾伯特(Greg Abbott)呼籲民眾將水關掉，以穩定自來水系統水壓；政府也建議700萬人，大約德州四分之一人口在飲用水之前必須煮沸。

小岩城積雪15吋 追平百年紀錄

在阿肯色州的小岩城，罕見的大雪也累計15吋，追平1918年的紀錄；而大雪也為中西部與南部等農業大州帶來重傷害。停電導致肉品加工廠無法運作，運送穀物的平底船也無法航行，牧場也必須在低溫下搶救剛出生的牲畜。

奧州農業委員會會長亞瑟(Blayne Arthur)就說：「大自然這次與我們作對，毫不留情。」亞瑟估計全州約有15%剛出生的牲畜死亡，造成龐大經濟損失。位在阿肯色州的全國最大肉品公司泰森(Tyson Foods)，也因停電與員工安全問題，產線暫時停擺。

阿州：若撐過這周 都會沒事的

不過阿肯色州農業廳長沃德(Wes Ward)表示：「如果我們能撐過這周，一切都會沒事的。」

德州遭逢冬季風暴重創，氣溫驟降致大面積停電、停水，讓上百萬州民苦不堪言。(Get...
德州遭逢冬季風暴重創，氣溫驟降致大面積停電、停水，讓上百萬州民苦不堪言。(Getty Images)

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